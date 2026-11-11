Pezeshkian: KTT Turki adalah peluang penting untuk menjelaskan perusakan lingkungan oleh para penjajah

Menurut laporan kantor berita Abna, Massoud Pezeshkian pada pagi Rabu, 20 Aban 1405 (11 November 2026), sebelum berangkat ke Turki untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim PBB (COP 31), menilai KTT ini sebagai peluang penting untuk membahas situasi iklim dan isu-isu regional serta berkonsultasi dengan para pemimpin berbagai negara.

Presiden, dengan menyebutkan keikutsertaannya dalam KTT ini atas undangan resmi Presiden Turki, menyatakan: ini adalah KTT ketiga puluh satu yang berkaitan dengan isu-isu iklim dan lingkungan yang akan dihadiri oleh 196 negara di dunia, dan dari jumlah tersebut, 71 negara akan hadir dengan presiden atau perdana menteri mereka.

Dr. Pezeshkian menambahkan: kehadiran dalam KTT ini adalah peluang yang tepat untuk membahas situasi iklim dan kawasan tempat kita berada serta masalah-masalah yang ada, membahas dampak destruktif perang dan agresi, dan menyampaikan posisi kita mengenai tindakan yang telah dilakukan Amerika dan Israel dalam merusak lingkungan Iran dan kawasan.

Presiden, dengan menyatakan bahwa KTT ini adalah peluang yang sangat baik untuk bertemu dengan para pemimpin berbagai negara, mengatakan: hingga saat ini telah dijadwalkan pertemuan dengan para pemimpin dan pejabat lebih dari 10 negara, termasuk Presiden Turki yang terhormat, yang akan kita ajak berbicara.

Dr. Pezeshkian mengenai hubungan Iran dan Turki juga mengatakan: hubungan kita dengan Turki berada pada tingkat yang sangat baik dan kita memiliki banyak kesamaan dalam isu-isu regional, ekonomi, sosial dan budaya, dan secara alami kesamaan ini dapat sangat berpengaruh dalam memperkuat hubungan kita dan keamanan kawasan.

Presiden, dengan menyebutkan pertemuan dengan para pemimpin negara lain di sela-sela KTT ini, menegaskan: dalam pertemuan ini akan dibahas posisi yang sah dari Republik Islam dan kejahatan yang telah dilakukan Amerika dan Israel di kawasan, serta hasil dari tindakan buruk mereka yang telah mereka lihat dalam pemilihan mereka sendiri di negara mereka sendiri dan dari rakyat mereka sendiri.

Dr. Pezeshkian mencatat: tidak hanya di Amerika dan Israel sendiri, tetapi juga di Eropa, hasil pemilihan yang terjadi semuanya bertentangan dengan pendapat para penghasut perang, para penjajah dan orang-orang yang secara bohong berbicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi bertindak bertentangan dengan semua slogan mereka.

Presiden pada akhirnya menyatakan harapan bahwa kita dapat menjadi pembawa pesan yang baik atas nama rakyat tercinta dan negara kita serta memperoleh hasil yang baik.