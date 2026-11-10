Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- David Ignatius, kolumnis The Washington Post, dalam sebuah artikelnya menyoroti dampak kekalahan Partai Republik dalam pemilihan umum paruh waktu Kongres Amerika Serikat.

Ia menulis bahwa pemerintahan Donald Trump kini tengah mencari berbagai jalan baru untuk keluar dari perang dengan Iran. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi tantangan paling mendesak sekaligus paling sulit yang saat ini dihadapi Gedung Putih.

Berdasarkan laporan tersebut, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent, dengan dukungan Presiden Donald Trump, telah meminta China menggunakan pengaruhnya terhadap Iran untuk membantu mengakhiri perang.

Seorang pejabat Amerika Serikat yang mengetahui persoalan tersebut juga mengonfirmasi bahwa Beijing telah menyampaikan pesan Washington kepada Teheran. Dalam perkembangan terkait, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance dilaporkan bertanggung jawab menjalankan upaya diplomasi pemerintahan Trump terhadap Iran.

Pada bulan lalu, Vance mengirimkan sebuah surat bernada rekonsiliatif kepada Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran. Pada pekan ini, Vance juga mengaitkan kekalahan besar Partai Republik dalam pemilu paruh waktu dengan perang yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Iran.

Ali al-Zawadi, seorang pejabat Qatar yang bertindak sebagai perantara antara Gedung Putih dan Teheran, mengatakan kepada The Washington Post: "Para pejabat Iran sedang menunggu untuk melihat apakah hasil pemilu ini benar-benar akan mengubah perilaku Amerika Serikat atau tidak. Mereka memandang surat Vance sebagai bentuk penghormatan dan menyambut baik pernyataannya yang menyebut perang tersebut sebagai sebuah kesalahan."

Ia menambahkan bahwa Teheran menginginkan Washington membuktikan sikap tersebut melalui tindakan nyata.

Mohsen Rezaei: Jika Memulai Perang Lagi, Amerika Akan Menghadapi Respons Menghancurkan

Sementara itu, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, menanggapi berbagai ancaman Amerika Serikat mengenai kemungkinan dimulainya kembali perang terhadap Iran.

Melalui sebuah unggahan di media sosial X, Rezaei menyampaikan pesan kepada para pejabat Amerika Serikat bahwa Washington telah mengalami kekalahan, baik dalam perang maupun dalam pemilihan umum. "Kalian telah kalah dalam perang dan pemilu sekaligus," tulisnya.

Rezaei kemudian menyinggung kondisi sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Trump. "Vance telah mengakui kekalahan, Rubio sedang menuju pintu keluar, Hegseth tengah disingkirkan, dan Komandan CENTCOM sekarang telah berubah menjadi seorang podcaster."

Dengan menyindir berbagai pernyataan terbaru Donald Trump, Rezaei mempertanyakan pihak yang seharusnya menjadi penerima pesan Iran di Washington. "Jadi, sebenarnya kepada siapa kami harus mengirimkan pesan di Washington?" ujarnya.

Menanggapi ancaman dimulainya kembali perang terhadap Iran, Rezaei memperingatkan: "Mulailah perang, dan kalian akan menghadapi respons yang menghancurkan."

Sebelumnya, Mayor Jenderal Rezaei juga menegaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz dan perundingan dengan Amerika Serikat bergantung pada pelaksanaan secara penuh dan tegas tujuh persyaratan yang diajukan Republik Islam Iran. Ia menekankan bahwa selama persyaratan tersebut belum dipenuhi, tidak akan ada kesepakatan.

China Dorong Penyelesaian Konflik Timur Tengah Melalui Dialog

Dalam perkembangan diplomatik lainnya, Ali Bagheri Kani, Wakil Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, pada awal bulan Aban bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Beijing.

Dalam pertemuan tersebut, Wang Yi menegaskan bahwa dialog merupakan jalan untuk menyelesaikan berbagai konflik di Timur Tengah. Ia juga menyampaikan dukungan China terhadap Iran.

Sementara itu, Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, menyatakan bahwa Beijing sangat mengkhawatirkan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Ia mengumumkan bahwa China akan segera mengirimkan utusan khusus ke sejumlah negara kawasan untuk membantu meredakan ketegangan.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa dalam sebuah pertemuan di Washington pada September lalu, Trump telah meminta bantuan Presiden China Xi Jinping terkait persoalan Iran.

The Washington Post melaporkan bahwa persoalan tersebut kemungkinan akan kembali dibahas dalam pertemuan yang direncanakan antara Trump dan Xi Jinping di Shenzhen, China, pada 18 November mendatang.

Laporan The Washington Post menunjukkan bahwa pemerintahan Trump saat ini menjalankan beberapa jalur komunikasi secara bersamaan untuk menjangkau Teheran.

Jalur-jalur tersebut mencakup permintaan bantuan kepada China untuk memanfaatkan pengaruhnya terhadap Iran, korespondensi diplomatik antara JD Vance dan Mohsen Rezaei, serta upaya mediasi yang dilakukan Qatar.

Dengan demikian, menurut laporan tersebut, Washington tengah mengupayakan berbagai saluran diplomasi untuk mencari jalan keluar dari perang dengan Iran.