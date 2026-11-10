Dengan menyatakan bahwa hari ini Pasukan Darat Angkatan Bersenjata siap menghadapi segala jenis ancaman, ia menambahkan: Pasukan Darat sebagai poros angkatan bersenjata, dengan bertawakal kepada Allah Yang Mahatinggi dan memiliki kesiapan tempur yang cerdas, sumber daya manusia, persenjataan dan peralatan yang efektif, serta memanfaatkan potensi spiritual dan teknologi modern di bawah kepemimpinan bijaksana Pemimpin Tertinggi, siap untuk memberikan respons yang segera, tegas, kuat, dan lebih intens dari sebelumnya dalam menghadapi ancaman pada tingkat apa pun.