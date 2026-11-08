Pernyataan Yahya Sari tentang agresi Arab Saudi terhadap Yaman

Menurut laporan agensi Abna yang mengutip Al-Masira, Yahya Sari, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, hari ini Sabtu dalam sebuah pernyataan mengumumkan: Selama 24 jam terakhir, musuh Saudi menargetkan infrastruktur sipil negara kami dengan 105 serangan udara dan rudal. Akibat pemboman yang dilakukan di ibu kota (Sanaa) serta di provinsi Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah, Saada, Marib dan Lahj, puluhan warga sipil tewas atau terluka.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman melanjutkan: Serangan Saudi dilakukan oleh jet tempur «F-15» dan «Typhoon» yang lepas landas dari pangkalan udara «Khamis Mushait» dan «Taif»; serangan rudal dilakukan dari wilayah «Najran» dan «Jizan».

Yahya Sari kemudian menambahkan: Sejak dimulainya eskalasi konflik, jumlah total serangan udara dan rudal koalisi agresif yang dipimpin Arab Saudi terhadap negara ini telah mencapai 4369.