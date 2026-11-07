Hamas: situasi Gaza adalah noda aib di dahi masyarakat internasional

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip saluran Quds Press, Hazem Qassem, juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Hamas, saat membacakan pernyataan gerakan ini menegaskan bahwa situasi bencana kemanusiaan di Jalur Gaza dan penderitaan rakyat Palestina akibat terendamnya tenda ratusan keluarga pengungsi adalah noda aib di dahi masyarakat internasional yang masih tidak mampu memaksa rezim Zionis mencabut blokade zalim terhadap Jalur Gaza.

Ia menambahkan bahwa tanggung jawab bencana kemanusiaan ini, selain rezim Zionis, juga berada di pundak lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga yang disebut "Dewan Perdamaian" dan "Nikolai Mladenov" ketuanya, yang gagal dalam melaksanakan tugas mereka untuk menjamin masuknya bantuan kemanusiaan dan penyelamatan ke Jalur Gaza dan masih berdiam diri terhadap kejahatan blokade lebih dari dua juta orang Palestina yang tinggal di jalur ini.

Juru bicara Hamas mencatat bahwa memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza menuntut agar para mediator mengambil tanggung jawab penuh atas perjanjian yang telah ditandatangani dan bertindak secara serius dan efektif untuk memaksa rezim pendudukan melaksanakan komitmennya; komitmen yang di antaranya adalah masuknya bantuan kemanusiaan dan peralatan tempat tinggal dalam jumlah yang diperlukan dan memadai untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina yang terus berlanjut.

Qassem juga meminta Liga Arab untuk mengambil tindakan mendesak dan efektif guna menyelamatkan Jalur Gaza dari berlanjutnya bencana kemanusiaan, yang sesuai dengan prinsip dan tujuan berdirinya liga ini dan mencerminkan tanggung jawab nasional dan kemanusiaannya terhadap rakyat Palestina.

Organisasi penyelamatan Gaza hari ini mengumumkan bahwa akibat hujan lebat dan angin kencang, kamp-kamp pengungsi di berbagai wilayah Jalur Gaza terendam dan sejumlah besar tenda mereka hancur.