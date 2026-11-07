  1. Beranda
  2. melayani
  3. Berita Iran

Islami: ancaman Trump tentang "Gunung Kolang" adalah tanda keputusasaan mereka

7 November 2026 - 21:23
Kode berita: 1887717
Source: ABNA
Islami: ancaman Trump tentang "Gunung Kolang" adalah tanda keputusasaan mereka

Kepala Organisasi Energi Atom Iran mengatakan: bahwa presiden Amerika Serikat terus-menerus mengancam menyerang "Gunung Kolang" adalah tanda yang jelas dari keputusasaan mereka.

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Islami, wakil presiden dan kepala Organisasi Energi Atom Iran, dalam menjawab pertanyaan dari saluran Rashatoday mengatakan: bahwa Donald Trump, presiden Amerika Serikat, terus-menerus mengancam menyerang "Gunung Kolang" dan sebelumnya juga menggunakan berbagai ancaman terkait serangan terhadap tempat-tempat lain, adalah tanda yang jelas dari keputusasaan mereka.

Islami menambahkan: pada saat yang sama, Rafael Grossi, direktur jenderal Badan Energi Atom Internasional, juga bertindak sebagai agen dan pengikut yang patuh terhadap musuh-musuh kami dan secara praktis memberikan informasi kepada mereka.

Ia mencatat: tindakan Grossi ini merupakan penyalahgunaan kewenangan lembaga-lembaga internasional yang mempertanyakan kredibilitas dan legitimasi organisasi-organisasi ini dan juga mengungkapkan kelemahan serius baik dalam "Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa" maupun dalam "Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir".

Kepala Organisasi Energi Atom dengan keras mengutuk penerapan standar ganda seperti itu oleh direktur jenderal Badan Energi Atom Internasional dan mengatakan: standar ganda ini telah menjadi begitu jelas sehingga sekarang diterapkan secara terbuka.

Islami dalam menjawab pertanyaan apakah Iran akan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau tidak juga menambahkan: masalah ini memerlukan keputusan strategis dan besar yang berada dalam lingkup kewenangan organ-organ kedaulatan negara.

Ia mengatakan: namun demikian, yang penting adalah bahwa negara kita mengambil keputusannya dalam kerangka yang strategis dan lebih luas yang didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional dan kepentingan nasional.

Komentar Anda

You are replying to: .
captcha