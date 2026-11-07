Kebijakan strategis Amerika Serikat terhadap Iran tidak berubah dengan pergantian pemerintah

Hassan Hanizadeh, dalam wawancara dengan wartawan Abna, dengan merujuk pada pernyataan Pemimpin Revolusi bahwa berharap pada perubahan perilaku sistem dominasi melalui pergantian partai dan faksi atau pemberian konsesi kepada Amerika adalah anggapan yang salah, menyatakan: pengalaman 47 tahun terakhir Republik Islam Iran dalam berinteraksi dengan Amerika adalah pengalaman yang berat dan penuh pelajaran; karena selama empat dekade ini, berbagai pemerintah dari kedua partai Demokrat dan Republik telah berkuasa di Amerika, namun pendekatan umum negara ini terhadap Iran tetap agresif dan konfrontatif.

Ia menambahkan: kebijakan strategis Amerika Serikat terhadap Iran tidak mengalami perubahan mendasar apa pun, dan perubahan yang terjadi terutama bersifat taktis dan dalam metode pelaksanaan. Oleh karena itu, anggapan bahwa perubahan lahiriah dalam struktur politik dan pergantian partai di Amerika dapat menjadi dasar bagi pembentukan hubungan yang berbeda antara Teheran dan Washington adalah anggapan yang keliru.

Pakar masalah internasional dengan merujuk pada kinerja berbagai pemerintah Amerika menegaskan: pada masa kepresidenan Barack Obama dan Joe Biden, sanksi luas di bidang ekonomi, sosial, dan keamanan dijatuhkan terhadap Iran, dan pada masa Donald Trump metode konfrontasi Amerika berubah dari instrumen tekanan dan perang lunak ke pendekatan militer dan konfrontasi langsung.

Hanizadeh melanjutkan: kita tidak boleh mengubah penilaian kita terhadap kebijakan makro Amerika berdasarkan pergantian pemerintah dan arus politik negara ini; karena Washington dalam pendekatannya memprioritaskan kepentingan strategis dan besarnya serta kepentingan rezim Zionis, dan hal ini juga dapat diamati dalam interaksi dengan negara-negara independen.

Ia dengan menyatakan bahwa pernyataan Pemimpin Revolusi berasal dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya dalam menghadapi kebijakan Amerika, mengatakan: khususnya dalam beberapa bulan terakhir, serangan yang dinisbatkan kepada Amerika telah menyebabkan kerusakan pada infrastruktur Iran, dan pusat kesehatan, sekolah, serta fasilitas layanan juga termasuk di antara target yang terdampak.

Pakar masalah internasional pada akhirnya mencatat: keseluruhan perkembangan dan pengalaman historis ini dapat menjadi pelajaran bagi berbagai arus politik negara dan semakin menunjukkan perlunya memperkuat persatuan dan kohesi internal dalam menghadapi kebijakan hegemonik Amerika.