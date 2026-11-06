Meninjau Kembali Konsep “Islam Amerika” melalui Wawancara Kontroversial Abdul El-Sayed, Senator Muslim Pertama dalam Sejarah Amerika Serikat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kemenangan tujuh kandidat Muslim dalam pemilihan paruh waktu Amerika Serikat, termasuk terpilihnya Abdul El-Sayed sebagai senator Muslim pertama di negara tersebut, kembali menarik perhatian terhadap kehadiran dan peran umat Islam dalam struktur politik Amerika Serikat.

Keberhasilan dalam pemilihan tersebut mendapat perhatian luas, terutama ketika retorika Islamofobia yang disampaikan para pejabat Gedung Putih, termasuk Donald Trump, semakin meningkat. Namun, di balik hiruk-pikuk pemilu dan berbagai judul pemberitaan yang bombastis, terdapat persoalan lebih mendasar yang tidak dapat diabaikan begitu saja, yaitu hubungan antara identitas keislaman, keterlibatan dalam struktur kekuasaan Amerika Serikat, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip yang ditekankan dalam Islam.

Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, terlebih dahulu perlu dibahas konsep “Islam Amerika” dalam kerangka pemikiran Pemimpin Revolusi yang Syahid. Konsep tersebut terkadang secara keliru dikaitkan dengan letak geografis dan kewarganegaraan para pemeluk suatu agama. Yang dimaksud dengan Islam Amerika bukanlah Islam yang dianut oleh orang-orang yang tinggal di Amerika Serikat atau menjadi warga negara tersebut.

Sebaliknya, istilah ini merujuk pada suatu penafsiran agama yang memilih diam menghadapi kezaliman dan dominasi, berkompromi dengan ambisi kekuatan-kekuatan besar, serta mengabdi kepada para penindas alih-alih membela masyarakat miskin dan tertindas. Pemimpin Revolusi yang Syahid pada 4 Juni 2010 menjelaskan konsep tersebut melalui sejumlah ungkapan, seperti "Islam seremonial", "Islam yang tidak peduli terhadap kezaliman dan ambisi kekuasaan", serta "Islam yang membantu para penindas". Beliau juga menyebut dua corak, yakni Islam yang berpandangan kaku dan Islam sekuler, sebagai bentuk-bentuk manifestasi Islam Amerika.

Kedua pendekatan tersebut tampak berbeda, tetapi dapat bertemu pada satu titik yang sama, yaitu menjauh dari hakikat Islam dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap dominasi serta arogansi kekuasaan. Dengan demikian, batas antara Islam yang murni dan Islam Amerika tidak ditentukan oleh tempat tinggal seseorang, melainkan oleh sikapnya terhadap kekuasaan, keadilan, dan hak-hak masyarakat tertindas.

Berdasarkan ukuran tersebut, seseorang tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai representasi Islam yang murni hanya karena ia merupakan seorang Muslim yang berhasil menjadi anggota Kongres Amerika Serikat. Sebaliknya, tinggal di Amerika Serikat atau beraktivitas dalam struktur politik negara tersebut juga tidak dapat langsung dianggap sebagai tanda bahwa Islam yang dianut seseorang telah menjadi Islam Amerika. Hal yang terpenting adalah sikap dan tindakan politik individu yang bersangkutan.

Dari sudut pandang inilah, sikap kritis sejumlah kandidat Muslim, termasuk Abdul El-Sayed, Rashida Tlaib, dan Adam Hamawy, terhadap dukungan militer Washington kepada rezim Zionis dan perang di Gaza sebelumnya memperoleh perhatian. Sikap-sikap tersebut, khususnya dalam lingkungan politik Amerika Serikat, membentuk citra mereka sebagai tokoh-tokoh yang mengkritik kebijakan resmi Washington dan mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Namun, apakah penolakan terhadap sebagian kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan kritik terhadap Israel saja sudah cukup untuk memahami orientasi pemikiran dan politik seseorang? Pertanyaan ini menjadi semakin penting setelah munculnya peristiwa terbaru yang melibatkan Abdul El-Sayed.

Baru-baru ini, sebuah cuplikan video dari bulan lalu beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Abdul El-Sayed, ketika berbincang dengan pembawa acara Fox News, memberikan tanggapan terhadap pembunuhan Pemimpin Revolusi yang Syahid. Tanggapan itu tentu saja, setidaknya pada pandangan pertama, menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan.

Wajar apabila masyarakat yang sebelumnya membaca berbagai judul pemberitaan bombastis mengenai kemenangan tokoh Amerika tersebut sebagai senator Muslim pertama dalam sejarah Senat Amerika Serikat kini merasa kecewa dan marah ketika mendengar pernyataannya.

Terlebih lagi mereka yang selama berbulan-bulan mungkin telah mengikuti pemberitaan mengenai penggelontoran dana oleh lobi Zionis untuk menggagalkan kemenangan El-Sayed. Pertentangannya dengan Trump, Presiden Amerika Serikat yang disebut dalam tulisan ini sebagai pelaku terorisme, serta pernyataan-pernyataannya yang mengkritik Israel, telah menjadikan El-Sayed sebagai tokoh yang populer di mata sebagian masyarakat Iran. Bahkan, tanpa disadari, kita sendiri juga telah terjerumus menjadi pendukungnya.

Namun, kini kita dihadapkan pada pernyataan-pernyataan yang, setidaknya pada pandangan pertama, berbeda dari citra sebelumnya dan tampak sejalan dengan kebijakan-kebijakan terorisme Washington. Tentu saja, dalam tulisan ini kami tidak bermaksud mengkaji secara terperinci isi cuplikan video tersebut. Misalnya, pilihan jawaban apa lagi yang sebenarnya tersedia bagi Abdul El-Sayed, yang pada saat itu sedang menghadapi kampanye Islamofobia sangat keras untuk menggagalkan kemenangannya dalam persaingan melawan Mike Rogers dari Partai Republik?

Apakah ia secara sadar mengalihkan arah pembicaraan untuk menghindari jawaban langsung mengenai pembunuhan Pemimpin Revolusi yang Syahid, kemudian lebih memilih menekankan bahwa perang melawan Iran merupakan sebuah kesalahan? Semua itu merupakan pertanyaan dan kemungkinan analisis yang tidak boleh mengalihkan perhatian dari persoalan utama. Kami juga sama sekali tidak bermaksud membahas apakah Abdul El-Sayed termasuk dalam kategori Islam Amerika atau bukan.

Persoalan utama, yang jauh melampaui satu wawancara atau tanggapan di media, sesungguhnya kembali kepada ukuran yang ditekankan Pemimpin Revolusi yang Syahid ketika menjelaskan konsep Islam Amerika, yakni hubungan agama dengan kebenaran, keadilan, dan dominasi kekuasaan. Kemenangan seorang kandidat Muslim dalam pemilihan umum Amerika Serikat, meskipun merupakan peristiwa penting dari sudut pandang partisipasi politik komunitas Muslim, tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa ia mewakili Islam yang murni. Kemenangan tersebut juga tidak memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan akan berdiri teguh menghadapi kebijakan-kebijakan yang bersifat mendominasi.

Demikian pula, penolakan terhadap Israel atau sikap berseberangan dengan Trump tidak seharusnya langsung dijadikan ukuran pasti untuk menilai seseorang tanpa terlebih dahulu memeriksa sikap dan tindakannya dalam berbagai persoalan lainnya. Pada akhirnya, ukuran yang menentukan adalah sikap seseorang pada saat-saat yang menentukan.

Yaitu ketika ia harus memilih antara kepentingan politik dan pembelaan terhadap kebenaran, atau antara keberpihakan kepada kekuasaan dan dukungan terhadap masyarakat tertindas. Di titik inilah batas antara Islam yang murni dan Islam Amerika menjadi terlihat dengan jelas.