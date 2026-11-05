Pemimpin Revolusi: Sedikit saja mundur akan membuat musuh yang sombong semakin buas

Menurut laporan kantor berita Mehr, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam dalam pesan pada peringatan Hari Nasional Perjuangan Melawan Kesombongan Global menyebut hari ini sebagai simbol "barisan front kebenaran di hadapan front kebatilan" dan menekankan "penjelasan kewajiban bangsa Iran terhadap Amerika yang kriminal".

Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, dengan membaca kembali "dekade-dekade permusuhan terbuka Amerika terhadap rakyat Iran pada berbagai periode", merujuk pada "permanen dan setiap harinya hari-hari perlawanan dan perjuangan rakyat Iran melawan setan besar" dan menegaskan: musuh, pada setiap tahap, telah dihadapkan pada dinding kokoh realitas lapangan dan batu karang kokoh kehendak bangsa Iran yang gagah berani.

Pemimpin Tertinggi juga menyebut satu-satunya jalan untuk mencapai titik pencegahan mutlak adalah kelanjutan strategi "Iran yang semakin kuat" di jalan kemajuan menyeluruh dan sekali lagi menekankan perlunya kelanjutan dukungan timbal balik antara "rakyat" dan "para pejabat".