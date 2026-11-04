Bagian Ketujuh: Menuntut Pertanggungjawaban Hukum Para Penjahat Perang!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pada bagian-bagian sebelumnya dari rangkaian tulisan ini telah dibahas berbagai nasihat Pemimpin Revolusi Islam yang Syahid selama satu tahun terakhir sebelum kesyahidannya, yang ditujukan kepada rakyat yang telah bangkit, para pejabat negara, para pimpinan senior lembaga eksekutif, dan anggota Majelis Permusyawaratan Islam (Parlemen Iran).

Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada pesan-pesan terakhir Pemimpin Revolusi yang Syahid kepada para pejabat lembaga peradilan.

Pertemuan terakhir Pemimpin Revolusi Islam yang Syahid dengan Ketua dan para pejabat lembaga peradilan berlangsung pada 16 Juli 2025. Pertemuan tersebut merupakan penampilan publik pertama beliau setelah perang 12 hari.

Beliau mengawali pertemuan itu dengan mengatakan: "Meskipun pertemuan ini terlaksana dengan keterlambatan karena alasan-alasan tertentu, insya Allah pertemuan ini dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif, baik bagi lembaga peradilan maupun bagi negara. Insya Allah."

Dalam pertemuan tersebut, setelah menyampaikan apresiasi atas berbagai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh lembaga peradilan, Pemimpin Revolusi yang Syahid mengucapkan sejumlah kalimat yang memiliki makna seperti sebuah wasiat: "Mengenai lembaga peradilan, setiap tahun saya telah melakukan kajian secara mendalam dan juga telah berbicara panjang lebar.

Menurut saya, seluruh hal yang perlu disampaikan mengenai lembaga peradilan, serta berbagai hal yang pelaksanaannya harus dianjurkan kepada lembaga tersebut, telah disampaikan dan berulang kali kami tekankan. Apa pun yang kami sampaikan lagi akan menjadi pengulangan. Karena itu, saya hanya ingin menyebutkan dua hal."

Nasihat pertama beliau dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan penanganan kejahatan perang yang dilakukan oleh musuh-musuh Republik Islam Iran.

"Persoalan tindak lanjut oleh lembaga peradilan melalui pengadilan hukum, baik pengadilan dalam negeri maupun pengadilan internasional, untuk menangani kejahatan-kejahatan yang baru-baru ini terjadi, merupakan salah satu pekerjaan yang sangat diperlukan dan sangat penting."

Pemimpin Revolusi Islam yang Syahid kemudian menyampaikan kritik singkat terhadap kelalaian yang pernah terjadi dalam menangani persoalan tersebut.

"Dalam banyak peristiwa sebelumnya, pada tahun-tahun yang lalu, sebenarnya kita seharusnya melakukan hal ini, tetapi kita telah lalai. Kali ini jangan sampai kita kembali lalai.

Sekalipun tindak lanjut persoalan ini, termasuk pengajuan perkara ke pengadilan internasional, lembaga hukum, maupun pengadilan dalam negeri, membutuhkan waktu dua puluh tahun, tidak menjadi masalah. Persoalan ini harus terus ditindaklanjuti.

Para penjahat harus dimintai pertanggungjawaban.

Memang, seseorang mungkin menuduh sebuah pengadilan internasional memiliki ketergantungan kepada kekuatan tertentu, dan kenyataannya memang demikian. Baiklah, pada suatu waktu kondisinya seperti itu, tetapi pada waktu lain belum tentu demikian.

Suatu hari, kalian mungkin menemukan seorang hakim di pengadilan tersebut yang benar-benar independen.

Inilah poin pertama. Persoalan ini harus kalian tangani dengan sangat serius, penuh kekuatan, kewaspadaan yang menyeluruh, serta dengan mempertimbangkan seluruh aspeknya."

Pentingnya persoalan ini juga terlihat dari penegasan kembali yang disampaikan Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei dalam pesannya memperingati Hari Kehakiman pada Juli 2026.

"Salah satu persoalan hukum dan peradilan terpenting yang berkaitan dengan seluruh rakyat Iran pada periode ini adalah upaya menindaklanjuti dan memulihkan hak-hak mereka yang telah dilanggar akibat kejahatan para pelaku kriminal internasional, kekuatan-kekuatan arogan, dan para agresor dunia, khususnya sepanjang tahun 1404 dan 1405 H.S.

[...] Yang pasti, para penjahat harus dimintai pertanggungjawaban dan menerima hukuman atas perbuatan kriminal mereka.

[...] Konsekuensi dari perhatian dan kesungguhan dalam melaksanakan perintah Pemimpin Revolusi yang Syahid, yang disampaikan dalam pertemuan terakhir beliau dengan para pejabat peradilan pada Juli tahun lalu mengenai penanganan kejahatan yang terjadi dalam perang yang dipaksakan kedua, adalah memperluas penerapannya pada perang yang dipaksakan ketiga dan terus menindaklanjutinya hingga putusan hukum diperoleh serta pelaksanaannya diserahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kelayakan."

Pemimpin Revolusi Islam yang Syahid merangkum nasihat keduanya dalam pertemuan tersebut melalui pernyataan berikut:

"Persoalan kedua adalah bahwa hasil dari seluruh nasihat yang disampaikan kepada lembaga peradilan dapat dirangkum dalam satu kalimat, yaitu rakyat harus memiliki kepercayaan kepada lembaga peradilan. Hanya itu.

Saya telah berulang kali menyampaikan hal ini dalam pertemuan-pertemuan tersebut."

Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei juga menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut dalam pesannya. "Untuk mencapai keberhasilan dalam proses transformasi peradilan secara menyeluruh dan mempercepat pencapaian tujuan-tujuan yang telah disebutkan, diperlukan berbagai langkah persiapan dan persyaratan.

Sebagian besar dari hal-hal tersebut telah berulang kali disampaikan dalam pertemuan tahunan dengan para pejabat peradilan, melalui berbagai nasihat dan penekanan terperinci dari Pemimpin Agung Revolusi yang Syahid, semoga Allah menyucikan jiwanya yang mulia.

Perhatian yang sungguh-sungguh terhadap arahan-arahan tersebut serta upaya untuk merealisasikannya, yang merupakan kunci keberhasilan para pejabat terhormat lembaga peradilan, menjadi penekanan dan tuntutan serius saya."

Pada bagian-bagian berikutnya dari rangkaian tulisan ini, akan dibahas berbagai nasihat lainnya yang disampaikan Pemimpin Revolusi Islam yang Syahid kepada para pejabat pemerintahan dan berbagai organisasi masyarakat selama satu tahun terakhir kehidupan beliau yang mulia.

Penulis: Sayyid Ali Asghar Hosseini / Kantor Berita ABNA