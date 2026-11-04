Bagaimana Perang Baru Amerika Serikat Melawan Iran Akan Berlangsung?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu terhadap Iran delapan bulan lalu tidak berhasil mencapai hasil yang mereka harapkan.

Sistem Republik Islam Iran masih tetap berkuasa, belum memberikan komitmen apa pun terkait program nuklirnya, sementara rudal dan pesawat nirawak Iran masih memiliki kemampuan untuk mengancam pasukan Amerika Serikat serta sekutu-sekutu Washington di kawasan.

Pada hari-hari terakhir kampanye pemilihan paruh waktu Amerika Serikat, bersamaan dengan meningkatnya ketidakpuasan pemilih akibat kenaikan harga energi dan berbagai barang sebagai dampak perang, Trump dan Netanyahu kembali mengancam Iran dengan serangan udara.

Namun, sejumlah mantan komandan militer Amerika Serikat dan pakar pertahanan memperingatkan bahwa setiap operasi militer baru tidak akan mudah dilaksanakan dan berpotensi memicu peningkatan ketegangan regional yang sulit dikendalikan.

Harian Inggris Financial Times, mengutip mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper, menulis bahwa pemerintah Washington harus menetapkan tujuan yang jelas untuk tahap berikutnya dan menyusun strategi yang dapat diandalkan guna mencapai tujuan tersebut, bukan sekadar mengandalkan ancaman militer.

Pilihan Militer Amerika Serikat: Dari Serangan Terbatas hingga Operasi Besar-Besaran

Berbagai pilihan yang sedang dibahas untuk melancarkan tindakan militer baru terhadap Iran mencakup operasi terbatas hingga serangan besar-besaran dan menyeluruh.

Joseph Votel, mantan Komandan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), mengatakan bahwa salah satu pilihan yang dinilai berpotensi menimbulkan ketegangan lebih rendah adalah memperluas serangan laut dengan menargetkan radar pantai, peluncur rudal antikapal, posisi pesawat nirawak, dan pangkalan kapal-kapal kecil.

Tujuan tindakan tersebut adalah membatasi kemampuan Iran untuk mengancam lalu lintas kapal dagang di Selat Hormuz.

Namun, meskipun pilihan ini memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan pilihan lainnya, tindakan tersebut tidak memberikan jaminan bahwa ancaman Iran dapat dihilangkan. Pasalnya, Teheran mampu membangun kembali sebagian besar kemampuan tersebut dalam waktu relatif singkat.

Pilihan kedua adalah kembali menyerang fasilitas yang berkaitan dengan program nuklir Iran, khususnya fasilitas Kuh Kolang, yaitu fasilitas bawah tanah yang belum menjadi sasaran dalam operasi-operasi sebelumnya.

Kesulitan Penggunaan “Induk dari Segala Bom” terhadap Fasilitas Iran

Trump sebelumnya mengancam akan menggunakan bom nonnuklir paling kuat dalam persenjataan Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Mother of All Bombs atau “Induk dari Segala Bom”, untuk menyerang fasilitas tersebut.

Namun, penggunaan bom tersebut menghadapi sejumlah kesulitan militer. Senjata ini diangkut menggunakan pesawat transportasi C-130 yang bergerak relatif lambat sehingga upaya membawanya jauh ke dalam wilayah Iran menghadapi risiko serius.

David Albright, pakar nuklir sekaligus Presiden Institute for Science and International Security di Washington, berpendapat bahwa Amerika Serikat dan rezim Zionis saat ini mungkin memiliki informasi yang lebih terbatas mengenai kondisi program nuklir Iran dibandingkan dengan informasi yang mereka miliki pada 2025.

Meski demikian, ia memperkirakan bahwa masih terdapat fasilitas dan individu yang rincian mengenai keberadaannya belum diungkapkan secara terbuka.

Pilihan militer yang paling luas dapat mencakup operasi pengeboman selama beberapa hari dengan sasaran fasilitas nuklir, posisi rudal dan pesawat nirawak, serta kemungkinan pembunuhan terhadap para komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Serangan-serangan tersebut juga berpotensi menargetkan infrastruktur sipil, termasuk pabrik, kilang minyak, dan pembangkit listrik.

Menurut laporan Financial Times, rezim Zionis telah mempersiapkan operasi semacam itu pada bulan lalu, tetapi tidak melaksanakannya karena penolakan Trump.

Sementara itu, para pejabat rezim Zionis telah menyerahkan daftar terbaru target-target di Iran kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Menurut mereka, daftar tersebut disusun berdasarkan informasi intelijen terbaru.

Penggulingan Pemerintahan Iran: Tujuan yang Sulit Dicapai Melalui Serangan Udara

Mantan Komandan CENTCOM berpendapat bahwa tujuan perluasan cakupan serangan adalah meningkatkan tekanan terhadap sistem Republik Islam Iran agar bersedia menerima tuntutan Amerika Serikat.

Namun, penggulingan sistem Republik Islam Iran hanya melalui serangan udara tampaknya merupakan tujuan yang sulit dicapai.

Jonathan Schanzer, peneliti di Foundation for Defense of Democracies, mengatakan bahwa sistem Republik Islam Iran telah menunjukkan kemampuan yang signifikan untuk bertahan dan mempertahankan keberlangsungannya, meskipun menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan militer.

Di sisi lain, Teheran telah memperingatkan bahwa setiap serangan baru akan dihadapi dengan respons yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Respons tersebut kemungkinan mencakup serangan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan dan Eropa, fasilitas-fasilitas vital, kabel komunikasi bawah laut, serta pusat-pusat data.

Iran juga dapat menggunakan rudal dan pesawat nirawaknya atau mendorong sekutu-sekutunya di Irak dan Yaman untuk memperluas serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan jalur pelayaran di Laut Merah.

Namun, bahaya terbesar terletak pada kemungkinan meluasnya konfrontasi hingga mencakup fasilitas energi negara-negara kawasan Teluk Persia.

Danny Citrinowicz, pakar urusan Iran di Institute for National Security Studies milik rezim Zionis, memperingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur Iran akan mengubah karakter perang dan meningkatkan kemungkinan Teheran melancarkan serangan balasan terhadap fasilitas serupa di negara-negara Arab pesisir Teluk Persia.

Tindakan tersebut berpotensi memperburuk krisis energi global dan meningkatkan harga bahan bakar.

Menurunnya Persediaan Amunisi Amerika Serikat dan Risiko Meluasnya Perang

Keterbatasan yang dihadapi Washington tidak hanya berkaitan dengan risiko serangan balasan Iran.

Amerika Serikat juga menghadapi persoalan menurunnya persediaan rudal dan amunisi, khususnya rudal-rudal pencegat yang digunakan untuk menghadapi serangan Iran.

Laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa persediaan rudal pencegat Patriot milik Amerika Serikat telah menurun menjadi kurang dari 1.000 unit, padahal sebelum perang melawan Iran jumlahnya mencapai 2.330 unit.

Sementara itu, persediaan rudal pencegat yang lebih canggih, THAAD, telah menurun menjadi kurang dari 280 unit, dibandingkan sebelumnya sebanyak 452 unit.

Mark Cancian, salah satu penyusun laporan tersebut, mengatakan bahwa penggantian amunisi ofensif yang telah digunakan, termasuk rudal Tomahawk, kemungkinan membutuhkan waktu antara satu hingga lima tahun.

Persoalan ini semakin meningkatkan kekhawatiran Pentagon, mengingat Amerika Serikat juga harus mempertahankan kemampuan militer yang memadai untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan China.

Jason Crow, anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat, mantan perwira militer, sekaligus anggota Komite Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat, berpendapat bahwa anggapan peningkatan operasi militer lebih lanjut dapat mengakhiri konfrontasi dengan Iran merupakan kesalahan strategis.

Menurutnya, anggapan tersebut mengingatkan pada pengalaman panjang Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan.

Perang yang Melampaui Serangan Udara: Dampaknya terhadap Keamanan Teluk Persia dan Pasar Energi

Secara keseluruhan, setiap peningkatan eskalasi militer baru berpotensi tidak hanya menjadi babak lain dari serangan udara, tetapi berkembang menjadi konfrontasi yang lebih luas.Dampaknya dapat memengaruhi keamanan kawasan Teluk Persia, pasar energi, serta pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat.

Pada saat yang sama, tidak ada jaminan bahwa peningkatan intensitas pengeboman akan mampu mengubah sikap sistem Republik Islam Iran ataupun menyebabkan penggulingan pemerintahannya.