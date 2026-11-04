Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Masirah, Yahya Saree, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengumumkan: Jet tempur Saudi dalam 24 jam terakhir melakukan 93 serangan udara terhadap Yaman.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman menegaskan: Jet tempur Saudi membombardir fasilitas sipil di ibu kota Sanaa dan provinsi Al-Jawf, Taiz, Saada, Marib, Amran, Lahj, dan Hajjah.

Ia menjelaskan: Serangan ini dilakukan dengan jet tempur F-15 dan Typhoon yang lepas landas dari pangkalan Khamis Mushait dan Taif. Serangan ini mengakibatkan syahid dan terlukanya sejumlah warga sipil yang di antaranya terlihat perempuan dan anak-anak.

Yahya Saree juga mengumumkan: Total serangan udara dan rudal Arab Saudi terhadap Yaman sejak dimulainya eskalasi ketegangan telah mencapai 4032 serangan udara dan rudal.