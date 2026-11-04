Menurut laporan koresponden ABNA, Hojjat al-Islam Alireza Salimi dalam sidang terbuka hari ini (13 Aban) Dewan Permusyawaratan Islam, dengan menyoroti momentum 13 Aban, menegaskan: Amerika harus tahu bahwa Republik Islam Iran hari ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih besar dan dapat menyerang semua kepentingan negara ini, di wilayah geografis apa pun yang ditentukannya sendiri.

Dengan menyatakan bahwa dari sudut pandang Iran tidak ada perbedaan antara dua partai politik Amerika dalam hal pemaksaan, ia menyatakan: Hasil pemilu Amerika menunjukkan seberapa besar Iran yang tercinta hari ini berperan dan berpengaruh dalam persamaan global dan bahkan perkembangan internal Amerika sendiri.