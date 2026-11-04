Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, dengan menerbitkan unggahan di salah satu media sosial menulis: Jawaban Amerika terhadap hak dan tuntutan Iran tidak memuaskan.

Ia menambahkan: Orang Amerika harus menjawab secara lengkap dan jelas tujuh syarat Iran dan melaksanakannya.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi menegaskan: Hanya jika syarat-syarat ini terpenuhi sepenuhnya, Selat Hormuz akan dibuka kembali.