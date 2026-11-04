Ghalibaf: Mengkhianati kehendak rakyat Amerika akan menjadi mimpi buruk bagi Washington

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, dalam reaksi tersirat terhadap hasil pemilu Amerika, dengan menyoroti kehendak umum rakyat negara ini dalam menentang perang, memberikan peringatan tegas terhadap kebijakan agresif pemerintah Amerika dan dalam pesan di akun pribadinya di media sosial menulis: Baik karena hati nurani maupun karena tekanan biaya hidup, rakyat Amerika mengatakan "tidak" pada perang, dan kami juga mengonfirmasi pesan ini.

Ghalibaf menambahkan: Jika pemerintah Amerika mengkhianati kehendak umum rakyatnya untuk melayani tuan-tuan dan pemeras internasional, ia akan menyadari bahwa jawaban kami akan menjadi mimpi buruk bagi pemerintah Amerika.