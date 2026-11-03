Al-Shaibani mengumumkan kemungkinan Suriah bergabung dengan kesepakatan Makkah

Seperti dilaporkan kantor berita Abna mengutip surat kabar Lebanon Al-Akhbar, Asaad Al-Shaibani, menteri luar negeri rezim Suriah yang memproklamasikan diri yang rezimnya tidak menunjukkan reaksi serius terhadap agresi rezim Zionis, mengakui bahwa proses pembangunan negara di Suriah selatan menghadapi tantangan eksistensial; karena dalam waktu kurang dari dua tahun, telah mengalami lebih dari seribu agresi Israel.

Menteri Luar Negeri Suriah mengumumkan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan kemungkinan bergabung dengan kesepakatan pertahanan Makkah yang ditandatangani oleh Arab Saudi, Pakistan, dan Turki.

Al-Shaibani dalam sesi tahunan "Dialog Manama" di ibu kota Bahrain mengatakan: Saat ini pembicaraan sedang berlangsung untuk mengevaluasi bergabungnya Suriah dengan koalisi Makkah.

Ia menambahkan bahwa Suriah telah keluar dari parit konflik untuk mendapatkan tempat dan posisinya di meja pengambilan keputusan tentang keamanan regional.

Al-Shaibani pada saat yang sama dengan mengabaikan agresi rezim Zionis terhadap tanah Suriah mengatakan: Keamanan sejati terwujud di negara-negara yang memiliki kemampuan melindungi rakyatnya; tetangga yang menghormati kedaulatan satu sama lain dan perjanjian yang tetap kokoh di hadapan ujian yang sulit.

Menteri Luar Negeri Suriah mencatat bahwa perlindungan perbatasan membutuhkan pasukan terlatih dan peralatan canggih. Menghadapi jaringan penyelundupan lintas batas memerlukan pertukaran informasi dan koordinasi operasional yang dapat mempertahankan kedaulatan negara dan melindungi nyawa warga sipil.

Al-Shaibani sekali lagi menyerukan "kembali ke garis sebelum delapan Desember 2024 dan mengaktifkan kesepakatan pemisahan pasukan tahun 1974" dan menegaskan: "Golan adalah tanah Suriah dan resolusi 497 adalah referensi utama dalam hal ini."