Baqai: Selat Hormuz tidak akan terbuka kecuali dengan berakhirnya blokade dan terpenuhinya tuntutan Iran

Seperti dilaporkan koresponden kantor berita Mehr, Esmail Baqai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam konferensi pers mingguannya menyatakan: Perkembangan di kawasan kami terus berlangsung dengan cepat, pusat perubahan di Asia Barat adalah Palestina yang diduduki, penyebab ketidakamanan di kawasan kami juga adalah rezim Zionis.

Ia menambahkan: Hari ini lebih dari 10 orang Palestina menjadi syahid. Menjelang musim dingin, masalah pengungsi Palestina sangat katastrofik, dan bahkan orang tidak diizinkan menempatkan kontainer. Kita menghadapi fenomena berbahaya yaitu normalisasi kejahatan dan pembantaian. Fakta bahwa orang Palestina telah menjadi angka menunjukkan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab terhadap kejahatan ini dan harus mengambil sikap.

Baqai mengenai mediasi Qatar dan hasil konsultasi, mengatakan: Perjalanan wakil menteri luar negeri ke Doha adalah untuk memfasilitasi interaksi antara Iran dan Qatar, pembicaraan terus berlanjut, masalahnya kompleks, dan berlalunya waktu dengan mempertimbangkan dinamika waktu juga telah menambah kompleksitas. Pertukaran pesan terus berlanjut, Amerika harus memutuskan; kami telah menyampaikan semua yang diperlukan kepada pihak Amerika dalam bentuk yang wajar. Ketika kita berbicara tentang tuntutan, syarat pelaksanaannya adalah kembalinya keamanan di kawasan. Desakan Iran bahwa tuntutannya harus dilaksanakan terlebih dahulu bukan hanya demi kepentingan nasional, tetapi merupakan pandangan yang wajar untuk kembalinya keamanan ke kawasan dan Selat Hormuz.

Baqai mengenai klaim antisemitisme di Iran mengatakan: Tuduhan antisemitisme tidak cocok untuk Iran dan pada dasarnya adalah fenomena Eropa. Mereka terus-menerus mengulangi tuduhan klise dan media massa juga mengulanginya. Di kota Yazd kami memiliki 13–14 sinagog Yahudi, dan di seluruh Iran terdapat 100 sinagog Yahudi. Kita harus bertanya kepada orang Eropa apa yang mereka lakukan sehingga sinagog di ibu kota Eropa ditutupi kawat berduri. Negara-negara Eropa harus sadar diri.