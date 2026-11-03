Membahas situasi Asia Barat dalam percakapan telepon antara Rezaei dan Putin

Seperti dilaporkan kantor berita Abna, Letnan Jenderal Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional negara kami, dan Vladimir Putin, presiden Rusia, dalam kerangka konsultasi tingkat tinggi antara Republik Islam Iran dan Federasi Rusia dan menindaklanjuti pertemuan-pertemuan terbaru pejabat tinggi kedua negara, dalam percakapan telepon membahas dan bertukar pandangan mengenai situasi terkini kawasan dan dunia dengan penekanan khusus pada Asia Barat.

Dalam percakapan ini, diungkapkan rasa terima kasih atas posisi tegas Putin dan pejabat serta pemimpin Rusia lainnya yang memuji peran pemimpin syahid revolusi (semoga rahmat Allah tercurah atasnya) dan para pahlawan nasional besar lainnya serta mendukung keteguhan dan ketahanan rakyat Iran.

Kedua pihak menegaskan kelanjutan kerja sama strategis berdasarkan peta jalan yang digariskan oleh para pemimpin tertinggi kedua negara.