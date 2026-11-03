Bagheri: Amerika menargetkan gangguan terhadap ekonomi global

Seperti dilaporkan kantor berita Abna mengutip dari sekretariat Dewan Tertinggi Keamanan Nasional, Ali Bagheri hari ini Senin 11 Aban 1405 (2 November 2026) dalam pertemuan dengan Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok, menyatakan: Amerika memulai perang terhadap Republik Islam Iran dan melakukan kejahatan terbesar yang mungkin, yaitu pembunuhan pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Yang Mulia Imam Khamenei, beserta keluarganya yang tercinta, dan selanjutnya melakukan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, salah satunya adalah serangan rudal terhadap sebuah sekolah dasar di kota Minab.

Ia melanjutkan: Agar inovasi ini, yang salah satu konsekuensinya adalah gangguan terhadap keamanan internasional, tidak terulang, hukuman terhadap semua penjahat dalam perang ini harus menjadi tuntutan internasional, dan tidak ada toleransi dalam jalan ini yang dapat diterima dan tidak boleh dilakukan. Iran memulai pembelaan sahnya sejak jam-jam pertama dan melanjutkannya dengan kekuatan.

Wakil urusan internasional sekretariat Dewan Tertinggi Keamanan Nasional menyatakan: Sejak awal perang, logika tindakan Iran tidak berubah, kami akan terus membela keamanan, kedaulatan nasional, dan integritas wilayah Iran, dan dalam jalan ini kami tidak bertenggang rasa dengan siapa pun. Bangsa Iran yang gigih dalam perang agresi ini yang dimulai Amerika dan rezim Zionis terhadap negara kami telah menang, dan itulah sebabnya sekarang Amerika memahami nasib apa yang akan ditentukan perang dengan suatu peradaban bagi mereka.

Bagheri mengatakan: Dalam perang ini Amerika menunjukkan sifat agresif dan hegemoniknya dan, selain agresi terhadap negara merdeka, menargetkan gangguan terhadap ekonomi global.