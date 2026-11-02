Menurut laporan kantor berita ABNA, Kaja Kallas, penanggung jawab kebijakan luar negeri Uni Eropa, hari ini Minggu, dengan mengulangi posisi rusofobia-nya dalam wawancara dengan Bloomberg, mengklaim: Rusia di Ukraina menyerang warga sipil. Pasukan Rusia di medan perang tidak memiliki kemajuan khusus!

Penanggung jawab kebijakan luar negeri Uni Eropa kemudian mengklaim: Yang mereka lakukan sebagai gantinya adalah meningkatkan serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil! ... (Kehadiran) Lavrov dalam pertemuan kelompok G20 tidaklah konstruktif. Ia mengatakan Putin akan berkonsultasi dengan Zelensky jika Zelensky pergi ke Moskow. Itu bukan jalannya.

Pejabat Eropa ini mengklaim: Ada banyak tempat netral di mana mereka dapat bertemu satu sama lain. Jika Putin serius, ia harus terlebih dahulu menghentikan pembunuhan warga sipil! ... Rusia berharap melihat perpecahan (dalam posisi negara-negara Barat). Mereka menunggu Barat menawarkan sesuatu kepada mereka.