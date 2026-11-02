Kemarahan Trump atas situasi saat ini; presiden Amerika mencari kambing hitam

Menurut laporan kantor berita ABNA, majalah The Atlantic mengutip para penasihat presiden Amerika melaporkan bahwa ia menanyakan kepada teman-temannya tentang kinerja Pete Hegseth, menteri perang Amerika, dan ketua Komite Kepala Staf Gabungan angkatan bersenjata negara ini.

Berdasarkan laporan ini, Trump biasanya menanyakan pendapat sekelompok temannya sebelum mengambil keputusan mengenai pengangkatan atau pemberhentian pejabat Amerika.

Lingkaran dekat Trump juga mengumumkan bahwa Hegseth tidak berterus terang mengenai realitas medan perang dengan Iran dan mengatakan kepada Trump hal-hal yang ingin ia dengar.

Pejabat Amerika dalam percakapan dengan The Atlantic menekankan bahwa Trump marah karena pesan-pesan mereka tidak sampai dengan benar kepada masyarakat dan tidak memiliki dampak yang diperlukan, dan menganggap perang dengan Iran sebagai bagian dari faktor kebuntuan politiknya. Ia mencari kambing hitam dan memilihnya dari kalangan pejabat yang mengklaim bahwa perang dengan Iran akan cepat dan efektif.

Orang-orang dekat Trump juga mengatakan bahwa ada harapan bahwa hanya ancaman terhadap Iran akan membuat negara ini kembali ke meja perundingan!