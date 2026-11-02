Pelaksanaan ancaman Trump terhadap Iran disertai dengan masalah militer

Menurut laporan kantor berita ABNA, Financial Times melaporkan bahwa pelaksanaan ancaman Trump mengenai penggunaan «ibu dari semua bom» terhadap Iran menghadapi masalah militer karena jenis bom ini diangkut pada pesawat jenis C-130 yang tidak cepat dan pergerakannya menuju Iran disertai dengan risiko besar.

Joseph Votel, mantan komandan Komando Pusat Amerika, juga mengakui bahwa menggulingkan rezim yang berkuasa di Iran melalui serangan tidak mungkin dilakukan. Jonathan Schanzer, peneliti lembaga «Pertahanan Demokrasi», juga mengatakan bahwa rezim yang berkuasa di Iran, meskipun menghadapi tekanan ekonomi dan militer, telah membuktikan kemampuan resistensi dan ketahanan yang luas.

Mark Cancian, peneliti Pusat Studi Strategis dan Internasional, juga mengatakan bahwa mengganti amunisi militer yang digunakan tentara Amerika, termasuk rudal Tomahawk, membutuhkan waktu antara satu hingga lima tahun.