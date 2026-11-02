Kelanjutan tekanan Netanyahu terhadap Trump untuk memulai kembali perang melawan Iran

Menurut laporan kelompok internasional kantor berita ABNA, saluran 12 televisi rezim Zionis, mengutip sumber-sumber Amerika dan Israel, melaporkan tentang panggilan telepon antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu mengenai cara menghadapi Iran pada Sabtu lalu.

Berdasarkan laporan ini, Trump pada Sabtu dalam percakapan langsung dan tajam dengan Netanyahu membahas masalah perundingan dengan Iran.

Sumber-sumber ini juga mengumumkan bahwa perdana menteri rezim Zionis berupaya menekan Trump untuk melanjutkan kembali perang melawan Iran setelah pemilihan Amerika.