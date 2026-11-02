Jenderal Zionis: Serangan ulang terhadap Iran dalam kondisi saat ini tidak berguna

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Russia Today, «Eliezer Marom», mantan komandan angkatan laut rezim Zionis dan peneliti di Pusat Studi Strategis Begin-Sadat, dalam wawancara dengan radio 103FM rezim tersebut mengatakan bahwa serangan baru apa pun terhadap Iran tidak akan membawa hasil nyata dalam berkas nuklir negara ini.

Ia menekankan bahwa kecuali ada informasi akurat tentang pergerakan Iran yang akan segera menuju kepemilikan senjata nuklir. Dalam kondisi saat ini tidak boleh dilakukan serangan lain terhadap Iran.

Marom dalam hal ini mengatakan: «Menurut saya, kerugian dari serangan seperti itu akan lebih besar daripada manfaatnya, dan saat ini saya tidak merekomendasikan serangan.»

Pejabat militer mantan rezim Zionis ini juga, merujuk pada pentingnya berkas nuklir bagi Teheran, menyatakan bahwa Iran memiliki masalah ini sebagai kartu utama di tangannya dan tidak akan mengabaikannya.

Ia selanjutnya memperingatkan bahwa bahkan serangan terbatas Amerika pun mungkin disertai dengan reaksi Iran terhadap fasilitas bahan bakar dan energi; tindakan yang menurutnya dapat menyebabkan kenaikan harga energi global dan membuat pengakhiran konfrontasi menjadi lebih sulit.