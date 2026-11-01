Pezeshkian mengucapkan selamat atas tibanya hari nasional Aljazair

Menurut kantor berita Abna Masoud Pezeshkian dalam pesan yang ditujukan kepada Tuan Abdelmadjid Tebboune Presiden Aljazair dengan mengucapkan selamat atas tibanya peringatan tujuh puluh dua tahun dimulainya revolusi pembebasan dan hari nasional Aljazair menegaskan saya yakin di bawah kebijaksanaan dan perhatian Yang Mulia dan dengan berlanjutnya pendekatan aktif dan konstruktif dalam mendukung cita-cita keadilan dan dengan memanfaatkan kapasitas yang ada kita akan semakin menyaksikan penguatan dan perluasan hubungan dan kerja sama demi kepentingan dua bangsa besar Iran dan Aljazair

Presiden juga dalam pesan ini memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesehatan dan kesuksesan Presiden Aljazair dan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Muslim Aljazair