Araghchi kami siap untuk pertahanan dan diplomasi secara bersamaan pilihan jalur ada pada Amerika

Menurut kantor berita Abna Seyed Abbas Araghchi Menteri Luar Negeri dengan merujuk pada perjalanan delegasi Iran ke Qatar dan berlanjutnya konsultasi dengan mediator Qatar menekankan bahwa Republik Islam Iran secara bersamaan mempertahankan kesiapan pertahanan dan diplomatiknya dan pilihan jalur ke depan bergantung pada keputusan dan rasionalitas pihak Amerika

Ia dalam wawancara dengan Khane Mellat tentang tujuan perjalanan delegasi Iran ke Qatar menyatakan perjalanan ini dilakukan pada tingkat wakil menteri luar negeri dan dengan tujuan melanjutkan konsultasi dengan mediator Qatar mediator yang selama beberapa minggu terakhir juga hadir di Teheran

Ia dengan menyatakan bahwa pada dasarnya dalam perjalanan ini tidak dirancang program untuk bernegosiasi dengan pihak Amerika menambahkan konsultasi tentang rencana dua hari dengan mediator perundingan masih berlanjut dan sedang dalam proses pelaksanaan tetapi kami belum mencapai hasil pasti Pencapaian hasil juga bergantung pada jawaban yang diberikan pihak lawan terhadap pertanyaan kami

Menteri Luar Negeri dengan menekankan bahwa Iran melakukan upayanya untuk memajukan jalur ini menyatakan harapan bahwa di pihak lawan juga terdapat rasionalitas untuk lebih memilih diplomasi daripada jalur lain

Araghchi dalam bagian lain dari perkataannya dengan merujuk pada perintah Panglima Tertinggi kepada para komandan militer tinggi menegaskan perintah ini dengan jelas menunjukkan kehendak Republik Islam Iran Angkatan bersenjata kami juga memiliki misi yang sepenuhnya jelas dan dengan memanfaatkan pengalaman dua perang sebelumnya mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya

Ia pada akhirnya menekankan Republik Islam Iran masih secara bersamaan siap untuk pertahanan dan diplomasi dan jalur mana yang akan dipilih Amerika bergantung pada rasionalitas mereka