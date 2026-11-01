Apa Rahasia Kedudukan Istimewa Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa dalam Al-Qur'an dan Riwayat?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam perspektif wahyu dan sunah, serta dalam kerangka epistemologi Islam, kedudukan seseorang tidak diukur berdasarkan ukuran-ukuran duniawi, melainkan dengan standar Ilahi.

Dalam kerangka tersebut, Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa bukan sekadar seorang perempuan yang mengukir sejarah. Beliau merupakan sebuah hakikat yang cahayanya telah dipilih Allah Swt sebelum penciptaan alam materi. Allah menjadikannya sebagai hujah bagi hamba-hamba-Nya, bahkan bagi para nabi dan wali Allah [1].

Apa yang menjadikan kedudukan ini melampaui sekadar posisi historis adalah adanya bukti-bukti dalam Al-Qur'an dan riwayat yang menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah Sa memiliki kedudukan dalam agama yang sejajar dengan kerasulan dan imamah [2].

Manifestasi Kehendak Ilahi dalam Ayat Tathir

Ayat paling jelas yang menegaskan kedudukan kemaksuman dan kesucian Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa terdapat dalam Surah Al-Ahzab:

«إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا»

"Sesungguhnya Allah hanya berkehendak menghilangkan segala kenajisan dari kalian, wahai Ahlulbait, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya." (QS. Al-Ahzab [33]: 33) [3].

Para mufasir dan ahli hadis terkemuka dari kalangan Syiah dan Sunni sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan lima orang Ahlul Kisa, yakni Rasulullah Saw, Imam Ali As, Sayyidah Fatimah Sa, Imam Hasan As, dan Imam Husain As [4].

Allamah Thabathabai dalam Tafsir Al-Mizan menukil sebuah riwayat bahwa Ummu Salamah, istri Rasulullah Saw, setelah turunnya ayat tersebut bertanya kepada Nabi:

"Apakah aku juga termasuk Ahlulbait?"

Rasulullah Saw menjawab:

"Engkau tetap berada pada kedudukanmu dan engkau berada dalam kebaikan, tetapi mereka inilah Ahlulbaitku."

Kemudian Rasulullah Saw menyelimuti keempat orang tersebut bersama dirinya dengan kain aba dan berdoa:

"Ya Allah, mereka inilah Ahlulbaitku. Jauhkanlah segala kenajisan dari mereka." [5]

Ayat ini tidak hanya membuktikan kesucian Sayyidah Fatimah Sa, tetapi juga menunjukkan bahwa beliau terpelihara dari segala bentuk kesalahan dan ketidakbersihan.

Kedudukan tersebut merupakan syarat yang diperlukan bagi kehujahan dan wilayah Ilahi [6].

Kehujahan Alawi dalam Peristiwa Mubahalah

Apabila Ayat Tathir memperlihatkan kedudukan spiritual dan kesucian batin Sayyidah Fatimah Sa, maka Ayat Mubahalah dalam Surah Ali Imran ayat 61 menggambarkan kedudukan beliau dalam membangun argumentasi dan membuktikan kebenaran agama.

Allah Swt berfirman:

«فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ»

"Barang siapa membantahmu tentang hal itu setelah datang pengetahuan kepadamu, maka katakanlah: Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kalian, diri kami dan diri kalian." [7]

Ketika kaum Nasrani Najran menolak menerima kebenaran, Allah memerintahkan Rasulullah Saw untuk melakukan mubahalah bersama mereka.

Untuk melaksanakan perintah tersebut, Rasulullah diperintahkan menghadirkan abna'ana (anak-anak kami), nisa'ana (perempuan-perempuan kami), dan anfusana (diri kami).

Dalam pelaksanaannya, Rasulullah Saw hanya membawa Imam Hasan dan Imam Husain As sebagai perwakilan anak-anak, Sayyidah Fatimah Sa sebagai satu-satunya perwujudan nisa'ana, serta Amirul Mukminin Ali As sebagai perwujudan anfusana [8].

Pemilihan tersebut bukanlah keputusan pribadi, melainkan berdasarkan perintah Ilahi yang jelas.

Kehadiran Sayyidah Fatimah Sa dalam peristiwa ini bukan sekadar menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang perempuan pilihan, melainkan juga memperkenalkannya sebagai hujah Allah atas kebenaran pengutusan Nabi.

Hal ini karena Allah menjadikan beliau sebagai bagian dari pihak yang turut serta dalam seruan mubahalah dan sebagai bukti kebenaran risalah Rasulullah Saw [9].

Balasan atas Risalah: الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ

Surah Asy-Syura memuat ayat penting lainnya yang menegaskan kedudukan Sayyidah Fatimah Sa dalam sistem pensyariatan agama.

Allah Swt berfirman:

«قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ»

"Katakanlah, aku tidak meminta kepada kalian suatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kecintaan kepada keluarga dekatku." (QS. Asy-Syura [42]: 23) [10].

Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, siapakah kerabat dekat yang kecintaan terhadap mereka diwajibkan kepada kami?"

Rasulullah Saw menjawab: "Ali, Fatimah, dan kedua putra mereka." [11]

Ayat ini menunjukkan bahwa kecintaan dan wilayah Ahlulbait, termasuk Sayyidah Fatimah Sa, bukan sekadar amalan sunah, melainkan merupakan "balasan atas risalah" yang memiliki kedudukan sejajar dengan prinsip tauhid dan kenabian [12].

Pada hakikatnya, kecintaan ini bukanlah balasan yang diperoleh Rasulullah Saw, melainkan jalan untuk membimbing umat itu sendiri menuju Allah [13]. Kedudukan yang Kemarahannya Merupakan Kemarahan Allah

Selain ayat-ayat tersebut, sunah Nabi juga menggambarkan kedudukan Sayyidah Fatimah Sa dengan cara yang menunjukkan bahwa beliau bukanlah manusia biasa.

Dalam sebuah hadis terkenal disebutkan:

«إِنَّ اللَّهَ یَغْضَبُ لِغَضَبِکِ وَیَرْضَی لِرِضَاکِ»

"Sesungguhnya Allah murka karena kemurkaanmu dan rida karena keridaanmu."

Hadis ini diriwayatkan melalui jalur Syiah dan Ahlusunah [14]. Hadis tersebut terdapat dalam sumber-sumber terkemuka, antara lain Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain dan Al-Mu'jam al-Kabir karya Thabrani [15]. Hadis ini menunjukkan bahwa keridaan dan kemurkaan Sayyidah Fatimah Sa mengikuti keridaan dan kemurkaan Ilahi.

Beliau telah mencapai kedudukan kemaksuman dan ilmu laduni yang sedemikian tinggi sehingga kehendaknya merupakan kehendak Allah [16]. Kedudukan demikian hanya dapat dibayangkan pada seseorang yang telah mencapai hakikat penghambaan dan kesucian yang sempurna [17].

Mushaf Fatimah: Perantara Ilmiah bagi Limpahan Pengetahuan Ilahi

Salah satu aspek paling mendalam mengenai kedudukan Sayyidah Fatimah Sa dalam berbagai riwayat adalah keberadaan Mushaf Fatimah.

Berdasarkan sejumlah riwayat, setelah wafatnya Rasulullah Saw, Malaikat Jibril mendatangi Sayyidah Fatimah Sa untuk menghibur beliau atas musibah kehilangan ayahandanya.

Jibril juga menyampaikan berbagai peristiwa yang akan terjadi pada masa mendatang serta perjalanan kehidupan keturunan beliau. Imam Ali As kemudian mencatat semua informasi tersebut [18].

Mushaf ini bukanlah Al-Qur'an, melainkan berisi berbagai ilmu dan pengetahuan Ilahi. Mushaf Fatimah juga dianggap sebagai salah satu sumber pengetahuan para Imam Maksum As [19].

Hal ini menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah Sa merupakan perantara ilmiah antara Allah Swt dan para Imam As, sebagaimana Rasulullah Saw menjadi perantara dalam penerimaan Al-Qur'an [20].

Melalui mushaf tersebut, beliau merupakan hujah Allah bagi para Imam dan menjadi bukti atas imamah mereka [21].

Penutup

Berbagai kedudukan Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa dalam Al-Qur'an dan sunah bukanlah sekumpulan keutamaan yang terpisah-pisah, melainkan membentuk gambaran yang utuh mengenai suatu hakikat cahaya yang keberadaannya membentang sejak sebelum penciptaan hingga Hari Kiamat.

Beliau yang dalam Ayat Tathir diperkenalkan sebagai sosok yang disucikan dan maksum [22], dalam Ayat Mubahalah menjadi hujah atas kebenaran agama [23], dalam Ayat Mawaddah ditempatkan sebagai balasan atas risalah [24], dan dalam sabda Rasulullah Saw keridaannya dipandang sebagai keridaan Allah [25], bukan sekadar seorang perempuan yang mengukir sejarah.

Beliau adalah Ummul A'immah (Ibunda Para Imam) dan Hujjatullah (Hujah Allah). Mengenal kedudukan ini bukanlah upaya menciptakan atau mengada-adakan keutamaan, melainkan membaca kembali suatu hakikat yang telah Allah sendiri ungkapkan dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasul-Nya [26].

Catatan Kaki

[1] Sanad Bahrani, Syeikh Muhammad, Maqamat Hazrat Fatimah dar Kitab wa Sunnat, terjemahan Ahmad Khansari, hlm. 90.

[2] Ibid., hlm. 13.

[3] QS. Al-Ahzab [33]: 33.

[4] Thabathabai, Sayyid Muhammad Husain, Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an, jilid 16, hlm. 318.

[5] Ibid.

[6] Sanad Bahrani, Maqamat Hazrat Fatimah, hlm. 68.

[7] QS. Ali Imran [3]: 61.

[8] Sanad Bahrani, Maqamat Hazrat Fatimah, hlm. 86.

[9] Ibid., hlm. 88.

[10] QS. Asy-Syura [42]: 23.

[11] Sanad Bahrani, Maqamat Hazrat Fatimah, hlm. 129.

[12] Ibid., hlm. 130.

[13] Ibid., hlm. 131.

[14] Hakim Naisaburi, Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain, jilid 3, hlm. 153, hadis nomor 4757.

[15] Thabrani, Al-Mu'jam al-Kabir, jilid 1, hlm. 108, hadis nomor 182.

[16] Sanad Bahrani, Maqamat Hazrat Fatimah, hlm. 101.

[17] Ibid., hlm. 103.

[18] Kulaini, Muhammad bin Ya'qub, Al-Kafi, jilid 1, hlm. 241, Bab Mushaf Fatimah.

[19] Sanad Bahrani, Maqamat Hazrat Fatimah, hlm. 19.

[20] Ibid., hlm. 21.

[21] Ibid., hlm. 29.

[22] QS. Al-Ahzab [33]: 33.

[23] QS. Ali Imran [3]: 61.

[24] QS. Asy-Syura [42]: 23.

[25] Hakim Naisaburi, Al-Mustadrak, jilid 3, hlm. 153.

[26] Sanad Bahrani, Maqamat Hazrat Fatimah, hlm. 178.

Penulis: Firouzeh Deldari (Peneliti, Aktivis Media dan Ruang Siber)