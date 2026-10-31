Turki: kami menyambut baik bergabungnya Mesir ke Perjanjian Makkah

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip RT, Salih Mutlu Şen, Duta Besar Turki di Kairo, menegaskan bahwa bergabungnya Mesir secara resmi ke perjanjian pertahanan Makkah adalah keputusan kedaulatan dan Ankara akan menyambut baik langkah ini.

Ia menambahkan bahwa kemitraan strategis antara Mesir dan Turki diperlukan untuk mewujudkan perdamaian, keamanan dan stabilitas bahkan jika masih ada perbedaan pendapat dalam beberapa berkas.

Duta Besar Turki menegaskan bahwa hubungan militer antara kedua negara mengalami kemajuan dan proyek-proyek di industri pertahanan sedang berjalan, dan juga diperkirakan dalam 10 tahun rudal, kapal dan drone akan diproduksi melalui kerja sama bersama.

Sebelumnya juga, juru bicara militer Pakistan dengan menunjukkan bahwa ketentuan Perjanjian Makkah tidak menciptakan hambatan bagi anggota baru untuk bergabung, mengumumkan: Iran juga dapat bergabung dengan pakta ini jika memenuhi syarat.