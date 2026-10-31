Kanada, dengan mendukung klaim tidak berdasar UEA, menebang dahan yang ia duduki

Menurut laporan kantor berita Abna, Esmail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, di akunnya di salah satu jejaring sosial dan sebagai jawaban kepada Kanada yang disebut Trump sebagai negara bagian ke-51 Amerika, menulis: Uni Emirat Arab didirikan pada tahun 1971; namun demikian, meskipun terdapat bukti sejarah yang luas, fakta geografis dan dokumen tertulis tentang Abu Musa dan Tunb Besar dan Tunb Kecil, mereka tetap mengklaim kepemilikan atas pulau-pulau Iran ini; pulau-pulau yang keterkaitannya dengan Iran berlangsung ribuan tahun sebelum berdirinya federasi ini. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Perdana Menteri Kanada juga memutuskan untuk mengulangi klaim tidak berdasar ini!

Ia menambahkan: Kanada, lebih dari negara mana pun, harus memahami pentingnya integritas wilayah dan kedaulatan nasional; karena sejarah negara ini terkait dengan invasi Amerika selama perang tahun 1812, penerbitan deklarasi aneksasi Montreal pada tahun 1849 dan dalam tahun-tahun terakhir, ancaman berulang Donald Trump untuk mengubah Kanada menjadi negara bagian kelima puluh satu Amerika.

Baghaei melanjutkan: Bagaimana mungkin sebuah negara yang telah berjuang lebih dari dua abad untuk mempertahankan integritas wilayahnya dari ambisi tetangga selatannya, dapat memihak salah satu pihak dalam konflik yang dibuat-buat dan mendukung klaim wilayah tidak berdasar yang merupakan contoh petualangan berbahaya?

Ia mencatat: Apakah integritas wilayah dan penghormatan terhadap fakta sejarah dan hukum merupakan prinsip fundamental bagi Kanada, atau apakah prinsip-prinsip ini hanya penting ketika kedaulatan negara itu sendiri terancam?

Di akhir, ia menunjukkan: Apakah Kanada tidak menyadari bahwa dengan tindakan seperti itu, sebenarnya ia menebang dahan yang ia sendiri duduki?