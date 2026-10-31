Dua kapal tanker yang melanggar dihentikan di perairan selatan Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita Abna, Humas Angkatan Laut IRGC mengumumkan: dua kapal tanker yang melanggar, satu di wilayah timur dan yang lainnya di wilayah barat Selat Hormuz, yang bermaksud melewati jalur tidak sah, mengalami kecelakaan dan dihentikan di perairan selatan Selat Hormuz.

Kedua kapal tanker ini mematikan semua sistem navigasi dan penentuan posisi mereka dan dengan dukungan tentara teroris Amerika berusaha keluar dari Selat Hormuz melalui jalur tidak sah.

Setelah beberapa peringatan radio dan pengabaian oleh kedua kapal tanker ini, mereka memasuki zona tidak aman, mengalami kecelakaan dan dihentikan di pantai selatan Selat Hormuz.

Penghentian dan kebakaran kapal-kapal yang melanggar adalah akibat dari kejahatan tentara teroris Amerika dan pengabaian serta tidak diindahkannya peraturan Iran di Selat Hormuz.