Reaksi Hizbullah terhadap dakwaan kasus muatan bahan peledak di Lebanon

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Jazeera, «Hussein Al-Haj Hassan» perwakilan Hizbullah di parlemen Lebanon mengkritik dakwaan yang dikeluarkan dalam kasus muatan bahan peledak yang disita di negara ini dan menilainya tidak adil dan terpengaruh tekanan politik.

Al-Haj Hassan menekankan bahwa dakwaan yang dikeluarkan bertentangan dengan hukum dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjamin hak perlawanan terhadap pendudukan.

Ia menambahkan: Ketentuan dakwaan ini berada di bawah pengaruh diktat politik yang diketahui dan karena itu tidak dapat dianggap sebagai langkah yang adil dan berdasarkan norma hukum.

Pernyataan ini muncul setelah lembaga peradilan Lebanon dalam kasus penemuan muatan besar bahan peledak mengeluarkan dakwaan terhadap 13 orang.

Berdasarkan laporan Associated Press, muatan ini berisi sekitar 780 kilogram bahan peledak yang ditemukan dan disita di dalam sebuah truk di pos pemeriksaan jalan Beirut ke Lembah Bekaa. Dua orang ditahan dalam kasus ini dan 11 orang lainnya, termasuk lima orang dengan nama samaran, diburu secara in absentia.

Tuduhan yang diajukan dalam kasus ini mencakup ancaman terhadap keamanan dalam negeri negara, penyimpanan senjata dan bahan peledak serta pembentukan perkumpulan ilegal dengan tujuan melemahkan otoritas pemerintah Lebanon.

Hizbullah mengkonfirmasi kepemilikan muatan bahan peledak dan mengumumkan bahwa bahan ini dimaksudkan untuk menghadapi militer pendudukan. Gerakan ini juga menuntut pengembalian muatan dan pembebasan orang-orang yang ditahan.

Kasus muatan bahan peledak diajukan di Lebanon dalam kondisi di mana pemerintah pro-Barat negara ini atas perintah Amerika dan rezim Zionis mengejar pelucutan senjata perlawanan.