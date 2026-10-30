Ucapan belasungkawa presiden kepada Spanyol atas kecelakaan kereta yang mematikan

Menurut laporan kantor berita ABNA, Masoud Pezeshkian, presiden negara kita, dalam pesan kepada Pedro Sánchez, perdana menteri Spanyol, menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Spanyol atas meninggalnya sejumlah warga negara ini dalam kecelakaan kereta api.

Presiden dalam pesan ini, dengan menyatakan simpati atas kecelakaan tabrakan dua kereta penumpang, memohon kepada Tuhan ketenangan dan rahmat bagi para korban serta kesembuhan cepat dan kesehatan bagi yang terluka.

Berdasarkan laporan ini, kecelakaan ini terjadi di dekat stasiun Orda di provinsi Toledo, sekitar 140 kilometer selatan Madrid, dan setidaknya 68 orang meninggal; 53 korban luka masih dirawat di rumah sakit dan 56 orang telah dipulangkan.