Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gadi Eisenkot, Ketua Partai Yashar di rezim Zionis, menyatakan bahwa warga Israel telah memberikan suara untuk perubahan, yakni menyingkirkan Netanyahu dari kekuasaan. Ia menambahkan, "Saya menentang penyelenggaraan pemilihan umum ulang."

Eisenkot menyatakan, "Warga Israel telah memberikan suara menentang kelanjutan pemerintahan Netanyahu. Netanyahu harus mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia politik."

Ia melanjutkan, "Saya akan berusaha dengan segenap kemampuan untuk membentuk pemerintahan Zionis yang mewajibkan semua orang menjalani dinas militer."

Eisenkot mengatakan, "Netanyahu tidak boleh menggunakan keamanan Israel untuk kepentingan politik pribadinya. Ia adalah kepala pemerintahan yang tidak memiliki legitimasi dan tidak dapat dipercaya."

Kepada para komandan keamanan rezim Zionis, Eisenkot mengatakan, "Tidak ada kepercayaan terhadap Netanyahu. Ia adalah kepala pemerintahan yang tidak sah dan tidak memiliki legitimasi."

Pernyataan Eisenkot disampaikan di tengah laporan sebelumnya dari media-media berbahasa Ibrani yang menyebutkan bahwa Partai Likud unggul dalam penghitungan suara awal. Namun, perkiraan awal mengenai pembagian kursi menunjukkan adanya kesulitan dalam membentuk koalisi yang memiliki mayoritas di parlemen.

Dalam kondisi tersebut, keunggulan sebuah partai dalam jumlah kursi saja tidak menjamin keberhasilannya membentuk kabinet. Nasib pemerintahan mendatang akan bergantung pada komposisi akhir kursi parlemen dan kesepakatan di antara partai-partai politik.