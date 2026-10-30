Dari “Memilih Kenyamanan” hingga “Berdiri di Medan Perjuangan”: Sebuah Kisah tentang Sayyidah Fatimah Sa

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Salah satu pertentangan konseptual terpenting dalam wacana Islam adalah pertentangan antara sikap mencari kenyamanan dan semangat perlawanan.

Pertentangan ini bukan sekadar hasil konstruksi pemikiran, melainkan sebuah tema mendasar yang tercermin dalam Al-Qur'an, sirah para Maksum As, dan pemikiran kedua Imam Revolusi Islam.

Sayyidah Fatimah az-Zahra Sa dalam Khutbah Fadak, ketika menganalisis berbagai persoalan masyarakat setelah wafatnya Rasulullah Saw, memandang sikap "memilih kenyamanan" atau khulwat bi al-da'ah sebagai penyebab ditinggalkannya jihad dan tanggung jawab sosial [1].

Sebaliknya, ayat-ayat Al-Qur'an menyerukan kepada orang-orang beriman agar berjihad dalam segala keadaan, bersabar, dan tetap teguh. Ayatullah Khamenei juga menyebut perlawanan sebagai satu-satunya jalan untuk memaksa musuh mundur, sedangkan sikap menyerah sebagai penyebab kehinaan [2].

Pertentangan Tiga Lapisan antara Perlawanan dan Sikap Mencari Kenyamanan

Pertama: Kecaman terhadap Sikap Mencari Kenyamanan dalam Perkataan Sayyidah Fatimah Sa

Sayyidah Fatimah Sa dalam Khutbah Fadak menyampaikan kepada kaum Muhajirin dan Ansar:

«أَلَا وَ قَدْ أَرَی أَنْ قَدْ أَخْلَدْتُمْ إِلَی الْخَفْضِ»

"Ketahuilah, sesungguhnya aku melihat kalian telah tenggelam dalam kehidupan yang nyaman dan penuh kesenangan." [3]

Pernyataan ini merupakan diagnosis terhadap sebuah penyimpangan kolektif. Masyarakat yang sebelumnya berada di medan jihad dan menanggung berbagai kesulitan akibat blokade ekonomi, setelah wafatnya Rasulullah Saw justru berlindung dalam da'ah, yakni keadaan diam dan nyaman, serta menghindari pengorbanan demi membela kebenaran.

Sayyidah Fatimah Sa kemudian melanjutkan:

«خَلَوْتُمْ بِالدِّعَةِ وَ نَجَوْتُمْ مِنَ الضِّیقِ بِالسَّعَةِ»

"Kalian telah menyendiri bersama kenyamanan dan melepaskan diri dari kesempitan menuju kelapangan hidup." [4]

Dalam pandangan Sayyidah Fatimah Sa, sikap mencari kenyamanan bukan sekadar kelemahan individu, melainkan sebuah "cacat tersembunyi" yang menghalangi seseorang membela wilayah atau kepemimpinan Ilahi.

Masyarakat yang telah terbiasa hidup dalam kemudahan bahkan tidak akan bersedia mengorbankan nyawanya untuk membela wali Allah [5].

Analisis tersebut menempatkan sikap mencari kenyamanan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan qiyam lillah (bangkit karena Allah) dan kesediaan memikul tanggung jawab.

Kedua: Landasan Al-Qur'an tentang Perlawanan terhadap Sikap Mencari Kenyamanan

Al-Qur'an melalui tiga ayat menggambarkan batas antara keimanan sejati dan sikap mencari kenyamanan.

Ayat pertama:

«انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»

"Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. At-Taubah [9]: 41) [6]

Ayat ini meniadakan segala bentuk alasan untuk mencari kenyamanan. Jihad tidak hanya diperuntukkan bagi masa muda, ketika seseorang sehat, atau ketika berada dalam kondisi yang nyaman.

Ungkapan khifafan wa tsiqalan berarti dalam segala keadaan dan kondisi.

Sikap mencari kenyamanan selalu mendorong manusia untuk tetap berada di tempat dan tinggal di rumah. Namun, ayat ini mematahkan keadaan diam tersebut dan menempatkan gerakan sebagai prinsip utama.

Ayat kedua:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ»

"Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak merasa ragu-ragu, serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar." (QS. Al-Hujurat [49]: 15) [7]

Ayat ini menghubungkan ketulusan iman dengan jihad.

Sikap mencari kenyamanan pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan keimanan tanpa kesediaan menanggung pengorbanan. Seseorang yang menghindari jihad karena takut menghadapi kesulitan berarti gagal dalam ujian ketulusan iman.

Sayyidah Fatimah Sa dalam Khutbah Fadak juga menerapkan ukuran yang sama terhadap masyarakat, yakni pengakuan keimanan tanpa keteguhan menghadapi penyimpangan tidaklah memadai.

Ayat ketiga:

«وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»

"Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan Kami, sungguh akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Ankabut [29]: 69) [8]

Ayat ini membangun hubungan yang mendalam antara perlawanan dan petunjuk Ilahi.

Sikap mencari kenyamanan menjauhkan manusia dari jalan petunjuk karena petunjuk Allah berkaitan dengan kesungguhan dalam perjuangan.

Para mufasir juga memahami jihad dalam ayat ini mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan, serta bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah.

Dengan demikian, bahkan dalam kehidupan individu, sikap mencari kenyamanan dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh petunjuk.

Ketiga: Logika Perlawanan dalam Pemikiran Ayatullah Khamenei

Ayatullah Khamenei memandang sikap mencari kenyamanan bukan sekadar gaya hidup pribadi, melainkan sebagai ancaman strategis.

Dengan menegaskan bahwa "perlawanan menyebabkan musuh mundur, berbeda dengan sikap menyerah", beliau menyatakan:

"Di mana pun kita berdiri teguh dan melakukan perlawanan, kita mampu bergerak maju. Di mana pun kita menyerah dan bergerak mengikuti kehendak pihak lawan, kita mengalami kerugian." [9]

Pernyataan ini merupakan jawaban langsung terhadap logika mencari kenyamanan yang menganggap sikap menyerah sebagai pilihan yang membutuhkan pengorbanan lebih sedikit.

Menurut pandangan beliau, "kesalahan perhitungan" orang-orang yang menganggap perlawanan tidak bermanfaat bersumber dari ketidakmampuan mereka memahami kekuatan perlawanan. Beliau juga tidak membatasi jihad hanya pada peperangan militer.

Mengenai jihad kabir, beliau menyampaikan: "Jihad kabir berarti perjuangan untuk tidak tunduk dan tidak mengikuti musuh. Dengan demikian, jalan dan arah lembaga ini adalah jalan revolusioner, jalan revolusionisme, melanjutkan jalan revolusi, memperkuat Islam, serta memperkokoh agama Allah." [10]

Dalam kerangka tersebut, sikap mencari kenyamanan berarti mengikuti musuh dan menarik diri dari medan perjuangan. Inilah yang disebut Sayyidah Fatimah Sa sebagai khulwat bi al-da'ah, yakni memilih kenyamanan.

Dengan demikian, pertentangan antara sikap mencari kenyamanan dan perlawanan bukan sekadar pertentangan taktis, melainkan pertentangan antara dua pandangan ontologis. Pandangan pertama adalah ontologi kenyamanan dan upaya menghindari pengorbanan, sedangkan pandangan kedua adalah ontologi tanggung jawab dan keteguhan.

Sayyidah Fatimah Sa melalui analisisnya terhadap penyakit sosial menunjukkan bahwa sikap mencari kenyamanan akan mengosongkan masyarakat dari dalam dan menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya perampasan hak serta penyimpangan.

Ayat-ayat Al-Qur'an melalui ungkapan infiru khifafan wa tsiqalan, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan lanahdiyannahum subulana menempatkan perlawanan sebagai syarat ketulusan iman dan petunjuk Ilahi.

Pemimpin Revolusi Islam yang Syahid, Ayatullah Khamenei, dengan menegaskan bahwa "tidak ada sesuatu pun selain jihad di jalan Allah yang dapat melindungi kita dari kejahatan musuh", menghadirkan kembali logika Fatimiyah dan Al-Qur'an tersebut dalam konteks pemerintahan dan perlawanan umat Islam [11].

Beliau menyatakan: "Kita harus bergerak dengan tekad, kita harus bergerak dengan keputusan yang kuat.

Daya tarik yang dapat menyebabkan penyimpangan dari jalan lurus ini tidaklah sedikit. Penyimpangan-penyimpangan seperti ini selalu ada, dan hari ini jumlahnya lebih banyak daripada sebelumnya.

Diperlukan kemauan yang kuat agar kalian mampu melawan berbagai daya tarik setan tersebut. Apabila kalian mampu bertahan, pada saat itulah kalian akan berhasil mencapai puncak.

Kalian akan mencapai puncak tegaknya agama Allah, tegaknya kebenaran, tegaknya keadilan, serta puncak tercapainya tujuan penciptaan manusia, yaitu perkembangan dan kesempurnaan manusia." [12]

Catatan Kaki

1. Khutbah Fadak, kalimat «أَلَا وَ قَدْ أَرَی أَنْ قَدْ أَخْلَدْتُمْ إِلَی الْخَفْضِ»; dikutip dari Pengaruh Sikap Mencari Kemewahan terhadap Nasib Masyarakat dalam Perspektif Sayyidah Fatimah Sa.

2. Pernyataan Ayatullah Khamenei mengenai perlawanan dan kemunduran musuh.

3. Khutbah Fadak, kalimat «أَلَا وَ قَدْ أَرَی أَنْ قَدْ أَخْلَدْتُمْ إِلَی الْخَفْضِ»; dikutip dari Pengaruh Sikap Mencari Kemewahan terhadap Nasib Masyarakat dalam Perspektif Sayyidah Fatimah Sa.

4. Khutbah Fadak, kalimat «خَلَوْتُمْ بِالدِّعَةِ وَ نَجَوْتُمْ مِنَ الضِّیقِ بِالسَّعَةِ»; sumber yang sama.

5. Sikap mencari kenyamanan sebagai penghalang pembelaan terhadap wilayah; Kantor Berita Rasa, 1395 H.S.

6. QS. At-Taubah [9]: 41.

7. QS. Al-Hujurat [49]: 15.

8. QS. Al-Ankabut [29]: 69.

9. Pernyataan Pemimpin Revolusi Islam yang Syahid, Ayatullah Khamenei, 7 Juni 2019.

10. Pernyataan Pemimpin Revolusi Islam yang Syahid dalam pertemuan dengan anggota Majelis Khobregan (Dewan Pakar Kepemimpinan), 26 Mei 2016.

11. Pernyataan Pemimpin Revolusi Islam yang Syahid, Ayatullah Khamenei, 18 Maret 2025.

12. Pernyataan Pemimpin Revolusi Islam yang Syahid, Ayatullah Khamenei, dalam pertemuan dengan para pelayat Arbain Imam Husain As, 6 September 2023.

Penulis: Firouzeh Deldari (Peneliti, Aktivis Media dan Ruang Siber)