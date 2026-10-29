Kesyahidan 12 warga sipil Yaman dalam serangan udara Saudi terhadap Taiz

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Masirah, kementerian kesehatan Yaman mengumumkan bahwa dalam serangan udara Arab Saudi terhadap sebuah rumah tinggal di wilayah Al-Barh di distrik Maqbana Taiz, 12 warga sipil syahid yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak

Berdasarkan laporan ini, dalam serangan yang menargetkan rumah warga Yaman «Taufiq Al-Qauz» ini, tiga orang juga terluka dan kondisi mereka kritis

Kejahatan ini terjadi sementara sumber-sumber Arab mengumumkan bahwa penerbangan di bandara Ad-Dammam di timur Arab Saudi kembali dihentikan menyusul serangan pasukan bersenjata Yaman