Ledakan tiga kapal tanker pelanggar saat melintas secara ilegal di Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA, hubungan masyarakat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam dalam sebuah pengumuman menyatakan: tiga kapal tanker pelanggar meledak saat melintas di jalur ilegal di selatan Selat Hormuz dan ditinggalkan di pantai selatan Selat Hormuz

Dalam pengumuman tersebut dinyatakan:

Selama dua puluh empat jam terakhir, tiga kapal tanker pelanggar saat melintas di jalur ilegal selatan Selat Hormuz setelah menabrak ranjau mengalami ledakan dan kebakaran dan ditinggalkan di pantai selatan Selat Hormuz

Kapal-kapal tanker ini, setelah mematikan semua sistem radar dan navigasi mereka dan mengabaikan peringatan Angkatan Laut IRGC, berusaha keluar dari jalur ilegal selatan Selat Hormuz, dan meledak setelah menabrak ranjau laut

Angkatan Laut IRGC mengumumkan bahwa jalur ilegal di Selat Hormuz telah tercemar dan pemilik serta awak kapal bertanggung jawab atas melintasnya jalur-jalur ini dan tidak boleh memperhatikan ilusi CENTCOM di ruang siber

Kenyataan menjadi jelas di lapangan, setiap tindakan provokatif dengan dukungan dan kejahatan militer Amerika yang mengabaikan aturan selat ini akan ditangani dengan tegas