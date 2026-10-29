Gharibabadi menekankan pentingnya memperkuat diplomasi hukum, internasional, dan multilateral

Menurut laporan kantor berita ABNA, pertemuan khusus para direktur dan pakar departemen hukum dan internasional Kementerian Luar Negeri diadakan dengan kehadiran Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Hukum dan Internasional

Gharibabadi dalam pertemuan tiga jam ini, sambil menjelaskan situasi saat ini dan tanggung jawab berat aparatur diplomasi negara, memaparkan tindakan-tindakan terpenting yang dilakukan Kementerian Luar Negeri selama satu setengah tahun terakhir dan selama dua perang yang dipaksakan, dan menekankan perlunya meningkatkan peran aktif, terarah, dan berorientasi hasil kementerian ini dalam membela hak dan kepentingan nasional Republik Islam Iran

Dengan merujuk pada perubahan kompleks sistem internasional dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional, ia mencatat bahwa kegiatan diplomatik harus, dengan mengambil pendekatan strategis, berbasis inisiatif, dan berorientasi hasil, memanfaatkan kapasitas organisasi internasional, lembaga multilateral, dan mekanisme hukum internasional secara efektif untuk memajukan tujuan dan kepentingan nasional

Wakil Menteri Luar Negeri juga, sambil menjelaskan strategi masa depan Kementerian Luar Negeri di bidang hukum dan internasional, menekankan perlunya memperkuat diplomasi hukum, mendokumentasikan secara akurat kasus-kasus pelanggaran hak rakyat, mengikuti secara terus-menerus dimensi hukum perkembangan, dan menyusun berkas hukum-politik yang komprehensif. Ia menyebut pemeriksaan kapasitas yang ada untuk menetapkan tanggung jawab internasional negara-negara yang melanggar hak dan pengambilan tindakan efektif dalam rangka menegakkan hak rakyat Iran sebagai salah satu prioritas bidang ini

Gharibabadi dengan menekankan pentingnya meningkatkan kualitas kehadiran dan partisipasi Republik Islam Iran di forum internasional, merujuk pada perlunya meninjau dan memperbaiki metode partisipasi, mengidentifikasi peluang baru, dan memanfaatkan secara maksimal kapasitas lembaga-lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia juga menilai penguatan konsultasi terarah dengan negara-negara sepaham dan independen, pengembangan pembentukan koalisi, dan perolehan dukungan internasional untuk inisiatif Republik Islam Iran sebagai persyaratan untuk memajukan diplomasi multilateral secara efektif

Dengan merujuk pada sifat multidimensi masalah internasional, ia menilai perlu koordinasi efektif antara bidang politik, hukum, media, dan keahlian serta penguatan kerja sama antarlembaga, dan menekankan bahwa sinergi, pertukaran informasi, dan penghindaran kegiatan bersifat pulau dan kerja paralel memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas tindakan diplomatik