Araghchi: untuk memberi kesempatan kepada diplomasi, kami akan melanjutkan komunikasi dengan para perantara

Menurut laporan kantor berita Mehr, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, dengan menerbitkan unggahan di salah satu media sosial, menulis: sementara angkatan bersenjata pemberani kami sepenuhnya siap membela tanah air, Iran akan terus memberikan kesempatan kepada diplomasi untuk berhasil.

Ia menambahkan: untuk mengkaji ide-ide yang dapat memungkinkan pelaksanaan rencana tujuh hari, bahkan dalam waktu kurang dari satu minggu, kami akan melanjutkan komunikasi erat dan berkelanjutan kami dengan para perantara.