Kemalvandi: hari ini industri nuklir Iran telah mencapai kematangan penuh

Menurut laporan kantor berita Abna, juru bicara dan wakil bidang internasional, hukum, dan parlemen Organisasi Energi Atom Iran, dalam wawancara dengan program «Dunia Hari Ini» saluran berita, sambil menjelaskan pentingnya pengembangan energi nuklir di dunia, memaparkan tujuan dan pentingnya kehadiran delegasi Iran dalam Konferensi Internasional Energi Nuklir di Korea Selatan dan menyatakan: industri nuklir di dunia terbagi menjadi dua bagian — energi dan non-energi. Kedokteran nuklir, pertanian, dan industri termasuk bidang penerapan teknologi nuklir di sektor non-energi, dan produksi listrik nuklir merupakan bagian penting dari industri nuklir.

Ia menambahkan: konferensi tingkat menteri keenam di bidang energi nuklir sedang berlangsung di Korea Selatan. Mungkin salah satu alasan meningkatnya perhatian terhadap isu ini dalam beberapa tahun terakhir adalah tantangan lingkungan di tingkat global; masalah yang telah menjadi salah satu kekhawatiran serius masyarakat dunia dan semakin menegaskan perlunya beralih ke energi nuklir.

Dengan menyebut perlunya pengembangan energi bersih di tingkat global, ia mengatakan: hari ini masalahnya tidak hanya terbatas pada Iran, melainkan menyangkut masa depan umat manusia. Kita harus memproduksi listrik dengan tingkat pencemaran seminimal mungkin. Sebagai contoh, PLTN Bushehr hingga kini telah mencegah pelepasan sekitar 86 juta ton polutan dan menghemat konsumsi 132 juta barel minyak.

Ia menambahkan: dalam kondisi saat ini, jika kita dapat mengurangi emisi karbon, kita juga telah membantu negara-negara tetangga; karena dampak lingkungan tidak terbatas pada batas geografis dan dapat memengaruhi berbagai negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan konferensi semacam ini sangat penting, dan Iran harus memiliki kehadiran yang aktif dan efektif di dalamnya serta menyampaikan pandangan, ide, dan solusinya untuk mengurangi masalah dan tantangan umat manusia.