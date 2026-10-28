Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menyusul langkah pemerintah Irak yang mengikuti kebijakan Amerika Serikat dalam memperketat sanksi dan menutup sejumlah jalur perlintasan perbatasan, Ayatullah Mohsen Araki, anggota Majelis Khobregan Rahbari (Majelis Ahli Kepemimpinan Iran), menyampaikan pesan kepada para pemimpin politik Irak.

Dalam pesannya, ia menegaskan bahwa tunduk pada kebijakan Amerika Serikat berarti keluar dari lingkaran keimanan dan mengorbankan kemerdekaan.

Berikut teks lengkap pesan Ayatullah Araki:

بسم الله الرحمن الرحیم

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kepada para pemimpin politik Irak, semoga Allah Yang Mahatinggi memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Irak yang tercinta dan seluruh kawasan sedang melewati sebuah persimpangan sejarah yang berbahaya. Pada masa seperti ini, segala bentuk kelalaian, pengabaian, sikap terlalu permisif, atau kecerobohan sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sebab, periode inilah yang akan membentuk fondasi masa depan Irak dan seluruh kawasan.

Dalam persoalan ini terdapat sejumlah prinsip dan kaidah syariat serta akal yang jelas, yang tidak boleh diabaikan ataupun dilanggar batas-batasnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

Kaidah Syariat Pertama

Firman Allah Yang Mahatinggi:

«وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ * وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ»

“Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (QS. Hud [11]: 112–113)

Tidak diragukan lagi bahwa menyerah kepada kebijakan Amerika Serikat dan mematuhinya merupakan bentuk pembangkangan serta keberpihakan kepada pihak yang zalim.

Tindakan tersebut tidak akan menghasilkan apa pun selain terjerumus ke dalam api neraka, kehilangan pertolongan Ilahi, serta mengalami kesengsaraan di dunia sebelum menghadapi azab akhirat.

Kaidah Syariat Kedua

Firman Allah Yang Mahatinggi:

«وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.” (QS. An-Nisa [4]: 141)

Ketundukan yang menghinakan, sebagaimana yang kini kita saksikan pada sebagian politisi Irak, merupakan salah satu contoh paling nyata dari tindakan membuka jalan bagi kekuasaan orang-orang kafir atas orang-orang beriman.

Ini berarti bahwa menerima dominasi tersebut dan menyerahkan diri kepadanya, tanpa sedikit pun keraguan, merupakan tindakan keluar dari lingkaran keimanan.

Kaidah Syariat Ketiga

Firman Allah Yang Mahatinggi:

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصاری‏ أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمینَ * فَتَرَی الَّذینَ فی‏ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یُسارِعُونَ فیهِمْ یَقُولُونَ نَخْشی‏ أَنْ تُصیبَنا دائِرَةٌ فَعَسَی اللَّهُ أَنْ یَأْتِیَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَیُصْبِحُوا عَلی‏ ما أَسَرُّوا فی‏ أَنْفُسِهِمْ نادِمینَ»

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan sekutu. Sebagian mereka adalah sekutu bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai sekutu, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.

Maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit bersegera mendekati mereka sambil berkata, ‘Kami takut akan ditimpa suatu bencana.’ Mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan atau suatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga mereka menyesali apa yang selama ini mereka sembunyikan dalam hati mereka.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 51–52)

Inilah kaidah-kaidah syariat yang jelas, yang menentukan batas antara dua pilihan: memilih keimanan dan berdiri bersama orang-orang yang benar, atau memilih kekufuran dan kemunafikan, yakni berdiri bersama orang-orang kafir dan kaum arogan.

Hari ini kalian berada di persimpangan antara dua pilihan tersebut, dan tidak ada pilihan ketiga.

Adapun kaidah-kaidah akal yang jelas juga merupakan prinsip-prinsip mendasar yang sudah semestinya dipahami. Kami akan menyebutkan beberapa di antaranya.

Kaidah Rasional Pertama

Membebaskan diri dari dominasi penguasa zalim yang arogan jauh lebih utama daripada menyerah dan tunduk kepadanya. Bahkan, biaya yang harus ditanggung untuk membebaskan diri jauh lebih kecil dibandingkan biaya ketundukan.

Banyak pengalaman telah membuktikan hal tersebut. Di antara contoh yang paling jelas adalah pengalaman Otoritas Palestina yang dapat kalian saksikan sendiri. Pengalaman pemerintahan Saddam juga tidak terlalu jauh dari ingatan kalian.

Kaidah Rasional Kedua

Mematuhi perintah musuh tidak akan menghasilkan apa pun selain meningkatkan kezaliman dan kesewenang-wenangannya. Merupakan kesalahan besar apabila seseorang mengira bahwa mengalah kepada musuh akan menghindarkannya dari kejahatan musuh tersebut.

Sebaliknya, sebagaimana telah dibuktikan oleh ratusan pengalaman manusia pada masa lalu dan masa sekarang, tindakan semacam itu hanya akan meningkatkan keberanian dan kebrutalan musuh.

Kaidah Rasional Ketiga

Kepentingan setiap bangsa terletak pada kemampuannya untuk menentukan sendiri kebijakan, pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, serta hubungan politiknya dengan bangsa-bangsa lain.

Namun, sikap yang kita saksikan dari sebagian politisi Irak menunjukkan adanya kesalahan besar dalam memahami kepentingan bangsa Irak. Sebagaimana telah kita dengar, sebagian dari mereka mengklaim bahwa kepentingan Irak terletak pada kepatuhan terhadap keputusan-keputusan Amerika Serikat!

Apakah merupakan kepentingan bangsa Irak apabila mereka bahkan tidak memiliki kehendak sendiri dalam memilih perdana menteri, para menteri, dan pejabat tinggi negaranya?

Apakah merupakan kepentingan bangsa Irak apabila pendapatan minyaknya mengalir ke Amerika Serikat, sementara bangsa tersebut tidak memiliki hak untuk menentukan nasib kekayaan dan perekonomiannya sendiri?

Apakah menguntungkan bagi bangsa ini apabila mereka tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur hubungan dengan negara-negara tetangganya, bahkan dipaksa memutuskan hubungan dengan mereka?

Padahal, Irak memiliki kepentingan bersama yang sangat besar dengan negara-negara tetangganya, terutama dengan negara tetangga yang secara tulus berdiri bersama Irak ketika negeri ini menghadapi krisis besar, yakni pada masa serangan kelompok-kelompok takfiri yang didukung oleh musuh Amerika.

Lantas, bagaimana mungkin sebagian politisi Irak berkhayal bahwa menyerah kepada musuh Amerika dan memusuhi tetangga yang paling tulus mendukung mereka merupakan tindakan yang sesuai dengan akal sehat dan kepentingan bangsa?

Rasionalitas macam apakah yang mengorbankan kepentingan bangsa Irak dalam bidang kemerdekaan politik, pemerintahan, dan ekonomi?

Rasionalitas macam apakah yang, demi memperoleh keridaan musuh, justru mengorbankan sahabat dan para pendukung bangsa Irak yang selama masa-masa sulit dan kesendirian telah menjadi sandaran serta penolong negeri ini?

Bukankah Amerika Serikat merupakan musuh terbesar bangsa Irak, yang telah menghancurkan negeri tersebut dan menumpahkan darah puluhan ribu pemuda, laki-laki, perempuan, serta anak-anaknya?

Bukankah Amerika Serikat pula yang, berdasarkan pengakuan presidennya saat ini, telah membentuk dan mempersenjatai ISIS?

Kelompok yang sama itulah yang memenggal kepala putra-putra Irak, menjadikan anak-anak yatim, membuat perempuan-perempuan kehilangan tempat tinggal, menghalalkan darah dan harta bangsa Irak, serta merampas kedaulatan, tanah, wilayah udara, perairan, dan daratan negeri tersebut.

Wahai para politisi Irak!

Ketahuilah bahwa bangsa Irak adalah bangsa yang bermartabat. Bangsa ini tidak akan pernah menerima kehinaan dan kerendahan, serta tidak akan pernah meninggalkan iman dan agamanya.

Bukankah bangsa ini yang dahulu memenuhi seruan marja'iyah tertingginya dan bangkit dengan jutaan rakyat untuk membela agama serta menyelamatkan tanah airnya, hingga membuat musuh terkejut dan kebingungan?!

Bukankah bangsa ini adalah bangsa Husaini dan Alawi, yang dengan meneladani Sayyidus Syuhada Imam Husain As, telah menciptakan perkumpulan manusia terbesar dalam peristiwa agung Arba'in Husaini, sebagai bentuk pembelaan terhadap orang-orang tertindas dan perlawanan terhadap para penguasa zalim yang arogan?!

Bukankah bangsa yang agung ini telah mempertahankan wilayah Amirul Mukminin Ali As selama empat belas abad?

Meskipun harus menanggung begitu banyak korban, para syuhada, serta kerugian jiwa dan harta benda dalam perjuangan tersebut, bangsa ini senantiasa bangkit melawan kezaliman dan kesewenang-wenangan.

Wahai para politisi Irak!

Ketahuilah bahwa dalam waktu dekat, bangsa Irak akan bangkit melawan kesewenang-wenangan Amerika Serikat dan menghancurkannya.

Bangsa ini akan menyingkirkan orang-orang yang telah merelakan rakyatnya hidup dalam kehinaan dan kerendahan ketika Amerika Serikat menguasai nasib bangsa yang tertindas ini.

Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi berfirman:

«وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزیزٌ»

“Dan sungguh, Allah pasti akan menolong orang yang menolong agama-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.” (QS. Al-Hajj [22]: 40)

Amirul Mukminin Ali As juga bersabda:

«وَاللَّهِ إِنَّ امْرَأً یُمَکِّنُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ یَعْرُقُ لَحْمَهُ‏، وَیَهْشِمُ عَظْمَهُ، وَیَفْرِی‏ جِلْدَهُ لَعَظِیمٌ عَجْزُهُ، ضَعِیفٌ مَا ضُمَّتْ عَلَیْهِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ‏. أَنْتَ فَکُنْ ذَاکَ إِنْ شِئْتَ، فَأَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ دُونَ أَنْ أُعْطِیَ ذَلِکَ ضَرْبٌ بِالْمَشْرَفِیَّةِ تَطِیرُ مِنْهُ فَرَاشُ‏ الْهَامِ‏، وَتَطِیحُ‏ السَّوَاعِدُ وَالْأَقْدَامُ»

“Demi Allah! Sungguh besar ketidakberdayaan seseorang yang membiarkan musuh menguasai dirinya, mengeruk dagingnya hingga ke tulang, menghancurkan tulangnya, dan merobek kulitnya. Betapa lemah dan penakut hati yang berada di dalam dadanya!

Jika engkau menghendaki, jadilah orang yang demikian. Namun, demi Allah, aku tidak akan pernah memberikan kesempatan seperti itu sebelum terlebih dahulu menghantamkan pedang Masyrafiyah, hingga serpihan tulang kepala beterbangan dan lengan serta kaki terputus lalu berjatuhan.”

(Nahjul Balaghah, Khutbah 34)

Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah kepada kalian.

Mohsen Araki

14 Jumadil Awal 1448 H