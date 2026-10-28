Menteri Luar Negeri Oman: Amerika Serikat Menghalangi Terwujudnya Perdamaian

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Badr al-Busaidi, Menteri Luar Negeri Oman, secara terang-terangan menyebut pemerintahan Amerika Serikat sebagai pihak yang menyebabkan ketidakamanan dan ketidakstabilan di kawasan.

Al-Busaidi menegaskan bahwa pemerintahan Amerika Serikat, yang disebutnya sebagai pemerintahan teroris, menciptakan berbagai hambatan bagi tercapainya perdamaian dengan membangun citra Iran sebagai ancaman keamanan.

Ia juga menyerukan penandatanganan pakta non-agresi antara enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Iran, dan Irak.