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Menteri Luar Negeri Oman: Amerika Serikat Menghalangi Terwujudnya Perdamaian

28 Oktober 2026 - 15:22
Kode berita: 1883624
Menteri Luar Negeri Oman: Amerika Serikat Menghalangi Terwujudnya Perdamaian

Menteri Luar Negeri Oman menegaskan bahwa pemerintahan Amerika Serikat, yang disebutnya sebagai pemerintahan teroris, menghalangi terwujudnya perdamaian dengan menggambarkan Iran sebagai ancaman.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Badr al-Busaidi, Menteri Luar Negeri Oman, secara terang-terangan menyebut pemerintahan Amerika Serikat sebagai pihak yang menyebabkan ketidakamanan dan ketidakstabilan di kawasan.

Al-Busaidi menegaskan bahwa pemerintahan Amerika Serikat, yang disebutnya sebagai pemerintahan teroris, menciptakan berbagai hambatan bagi tercapainya perdamaian dengan membangun citra Iran sebagai ancaman keamanan.

Ia juga menyerukan penandatanganan pakta non-agresi antara enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Iran, dan Irak.

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