Siaran Pers Pertemuan Segi Empat tentang Keamanan dan Stabilitas Regional

Menurut laporan kantor berita Abna, siaran pers pertemuan segi empat Iran, Pakistan, Turki, dan Arab Saudi tentang keamanan dan stabilitas regional telah diterbitkan.

Teks pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertemuan pertama 4 negara regional hari ini, 4 Aban 1405 bertepatan dengan 26 Oktober 2026, diadakan di Teheran.

Yang Mulia Bapak Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Republik Islam Iran, menjadi tuan rumah pertemuan ini.

Pangeran Khalid bin Salman, Menteri Pertahanan Arab Saudi, Yang Mulia Bapak Asim Munir, Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan, dan Yang Mulia Bapak Ibrahim Kalin, Kepala Dinas Intelijen Turki, berpartisipasi dalam pertemuan ini.

Para peserta sepakat untuk melanjutkan dialog guna memperkuat kerja sama antara empat negara regional, termasuk dalam bidang perdamaian dan keamanan di kawasan.