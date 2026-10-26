Trump Berupaya Memenangkan Netanyahu dalam Pemilu melalui Klaim Anti-Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang disebut sebagai pemimpin pemerintahan teroris dalam laporan tersebut, kembali menegaskan dukungannya terhadap Benjamin Netanyahu melalui sebuah pesan yang ditujukan kepada masyarakat Israel. Dalam pesan itu, Trump juga melontarkan sejumlah klaim yang dinilai tidak berdasar dan tidak benar mengenai kondisi militer dan ekonomi Iran.

Dalam pernyataannya yang mendukung Perdana Menteri Israel tersebut, Trump menyerukan: “Pilihlah Netanyahu agar kita dapat menyelesaikan misi kita.”

Trump kemudian mengklaim bahwa tindakan Amerika Serikat telah menghancurkan kekuatan angkatan laut dan angkatan udara Iran, sementara perekonomian negara tersebut tengah menghadapi inflasi yang tinggi.

Presiden Amerika Serikat itu juga menyatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan seruan anti-imperialisme, “Matilah Amerika dan Israel”, dikumandangkan di dunia.