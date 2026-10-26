Khawatir Kerusuhan Jalanan, Israel Siagakan 22.000 Personel Polisi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kepolisian Israel meningkatkan kesiapsiagaan keamanan secara besar-besaran menjelang pemilihan anggota Knesset yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (27/10).

Sekitar 22.000 personel keamanan akan dikerahkan untuk menjaga keamanan tempat-tempat pemungutan suara sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan.

Seorang pejabat tinggi kepolisian mengatakan kepada jaringan televisi i24NEWS:

“Hari setelah pemilu tidak memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan hari pemungutan suara itu sendiri.”

Ia menjelaskan bahwa rencana pengamanan telah disusun sejak tiga bulan lalu untuk mengendalikan kemungkinan demonstrasi dan bentrokan antara para pendukung partai politik yang saling bersaing.

Pengerahan besar-besaran aparat keamanan ini dilakukan di tengah berbagai penilaian bahwa tidak ada satu pun partai yang mampu memperoleh mayoritas mutlak di Knesset secara mandiri.

Dengan demikian, penentuan perdana menteri berikutnya diperkirakan akan bergantung pada proses pembentukan koalisi yang sangat rumit, disertai berbagai spekulasi dan perundingan politik untuk mencapai ambang batas mayoritas 61 kursi.

Berdasarkan laporan Associated Press, apabila terjadi kebuntuan politik atau kelompok yang kalah menolak mengakui hasil pemilu, persaingan politik dapat dengan cepat bergeser dari kotak suara ke jalanan.

Sementara itu, Israel Democracy Institute dalam sebuah analisis memperingatkan bahwa tantangan sesungguhnya bagi aparat keamanan adalah menjaga netralitas dan menerapkan hukum secara adil terhadap seluruh demonstran.

Hal ini menjadi perhatian karena berdasarkan data tahun 2025, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian telah turun menjadi 39 persen di kalangan warga Yahudi dan 25 persen di kalangan warga Arab.