Organisasi Kerja Sama Islam menyerukan tindakan praktis masyarakat internasional tentang Gaza

Menurut laporan kantor berita Abna, Ismail Ould Cheikh Ahmed, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam, dalam wawancara dengan kantor berita Anadolu di sela-sela konferensi mediasi Istanbul kesembilan, dengan merujuk pada memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, menyatakan: Sudah waktunya bagi masyarakat internasional untuk melampaui pernyataan belaka dan menempatkan tindakan praktis dalam agenda. Saya pikir poin baiknya adalah bahwa ada konsensus global tentang masalah ini.

Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam kemudian menekankan: Pejabat Palestina dan orang-orang yang memiliki pengalaman mediasi di lapangan membagikan pandangan mereka dalam konferensi ini. Dunia, khususnya Timur Tengah (Asia Barat), saat ini menghadapi berbagai krisis.

Ia lebih lanjut menekankan: Konflik hanya dapat diselesaikan di meja perundingan, dan masalahnya bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi mencegahnya. Diplomasi harus digunakan sebagai alat untuk mencegah konflik. Mencapai kesepakatan antara pihak-pihak saja tidak cukup; pelaksanaan kesepakatan harus dipantau dan akar konflik harus ditangani.

Ismail Ould Cheikh Ahmed dengan menekankan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan, merujuk pada kekurangan gizi, masalah akses terhadap bantuan kemanusiaan dan masalah keuangan lembaga-lembaga bantuan.