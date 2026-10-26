Salimi: Jawaban Iran terhadap agresi musuh apa pun akan tegas dan membuatnya menyesal

Hojjat al-Islam Alireza Salimi dalam sebuah wawancara tentang reaksi Republik Islam Iran terhadap ancaman dan tindakan militer apa pun dari Amerika dan rezim Zionis, menyatakan: Kami menyatakan dengan jelas bahwa respons Republik Islam Iran terhadap agresi musuh apa pun akan tegas dan membuatnya menyesal.

Bangsa Iran tidak mundur menghadapi ancaman musuh

Dengan menekankan kemampuan Iran dan persatuan nasional menghadapi ancaman eksternal, ia menambahkan: Orang Amerika tidak mampu menghadapi bangsa Iran yang bersatu dan tidak boleh berpikir bahwa dengan ancaman, tekanan atau tindakan militer mereka dapat mempengaruhi kehendak bangsa Iran. Republik Islam Iran terhadap pelanggaran apa pun terhadap wilayahnya akan menunjukkan reaksi serius, sesuai dengan kondisi dan sifat tindakan musuh, dan tidak akan membiarkan penyerang melewati tindakan mereka tanpa membayar biaya.

Anggota presidium Dewan Konsultatif Islam, dengan merujuk pada kemungkinan agresi militer terhadap Iran, termasuk serangan terhadap Gunung Kalang, menegaskan: Agresi apa pun terhadap Iran, termasuk serangan terhadap Gunung Kalang, akan menghadapi reaksi keras dan jawaban menyakitkan dari Republik Islam Iran kepada musuh. Hal ini harus sepenuhnya jelas bagi pihak lain bahwa tindakan bermusuhan apa pun terhadap Iran akan membawa konsekuensinya, dan tanggung jawab atas konsekuensi keputusan tersebut berada pada mereka yang memulai agresi.