Klaim media Amerika tentang rencana komando teroris Amerika terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip saluran Al-Jazeera, surat kabar "The Hill" yang dekat dengan Gedung Putih, mengutip seorang pejabat resmi Washington, mengklaim bahwa Komando Pusat tentara teroris Amerika (CENTCOM) telah menyiapkan rencana untuk melaksanakan serangan terhadap Iran agar, jika izin dikeluarkan oleh Gedung Putih, melaksanakan serangan ini.

Sumber ini yang namanya tidak disebutkan melanjutkan klaimnya dengan menambahkan: CENTCOM memiliki opsi siap untuk menyerang Iran dan opsi ini telah diserahkan kepada menteri perang Amerika.

Sumber tersebut pada akhirnya dalam percakapan dengan The Hill mengklaim: Donald Trump, presiden Amerika, sampai terpaksa mengambil keputusan akhir, akan menjaga semua opsinya mengenai Iran tetap terbuka.