Mayor Jenderal Abdullahi: Kami tidak akan mengizinkan kapal Amerika memasuki Teluk Persia

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Ali Abdullahi, Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan komandan Markas Pusat Khatam al-Anbia, dengan merujuk pada kekalahan berturut-turut tentara teroris Amerika di Asia Barat, mengatakan: Angkatan Bersenjata Iran Islam yang mulia, dengan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Tinggi, mampu melumpuhkan angkatan laut Amerika, yang dianggap Trump dan para pemimpin negara itu sebagai puncak kekuatan Amerika dan dengannya mereka mengancam kawasan dan dunia, sehingga mereka tidak lagi mampu mendekati laut di sekitar Teluk Persia dan perairan teritorial Iran.

Ia menambahkan: Presiden Amerika harus bermimpi bahwa militer dan tentara mereka memasuki Teluk Persia lagi. Mereka akan membawa harapan ini ke liang lahat selamanya.

Mayor Jenderal Abdullahi menegaskan: Kami dalam kondisi apa pun dan kapan pun tidak akan mengizinkan kapal militer Amerika memasuki Teluk Persia. Trump telah berulang kali mengklaim telah menghancurkan fasilitas nuklir Iran, tetapi pada saat yang sama dan berulang kali menyatakan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, dan kontradiksi yang nyata ini tidak ada habisnya.

Komandan Markas Pusat Khatam al-Anbia mencatat: Jika Anda telah menghancurkan segalanya, lalu apa arti mengulangi omong kosong ini? Kata-kata yang sama sekali tidak masuk akal, kontradiktif dan berulang-ulang ini digunakan untuk menipu opini publik dunia dan khususnya rakyat Amerika.

Ia melanjutkan: Jika Anda yakin telah menghancurkan semua kemampuan dan kekuatan militer Iran, lalu mengapa kapal berkarat, perahu dan kekuatan militer pengecut Anda tidak berani mendekati Selat Hormuz, perbatasan laut dan darat Iran?

Mayor Jenderal Abdullahi menegaskan: Tanpa ragu, dengan tekad kuat dari kepemimpinan yang berani dan bijaksana, kehendak rakyat yang diutus dan gigih, Angkatan Bersenjata yang berkorban dan para pejabat Iran Islam telah diputuskan untuk menenggelamkan Amerika dan anak haramnya rezim Zionis dan tentara Anda yang hina dan agresif semakin dalam setiap hari ke dalam rawa yang telah Anda buat dengan tangan Anda sendiri.

Ia menambahkan: Dengan bantuan Tuhan Yang Maha Tinggi dan kemenangan Ilahi, strategi Iran yang kuat adalah bahwa semakin lama konfrontasi ini berlangsung, Anda akan semakin dalam ditenggelamkan daripada sebelumnya ke dalam rawa kematian dan kemunduran. Insya Allah.