Posisi negara-negara Eropa mengenai agresi terhadap Iran kontradiktif dan tidak bertanggung jawab

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ismail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam sebuah pesan di akunnya di salah satu media sosial dan sebagai reaksi terhadap kekhawatiran yang diungkapkan Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya mengenai eskalasi ketegangan di kawasan Asia Barat, dengan mengingatkan kalimat terkenal Kanselir Jerman pada Juni 2025 yang mengonfirmasi kejahatan Israel terhadap Iran, menulis: "Pada Juni 2025, Friedrich Merz, Kanselir Jerman, mengenai agresi militer Israel terhadap Iran mengatakan: 'Inilah pekerjaan kotor yang dilakukan Israel untuk kita semua.' Sekarang pada Oktober 2026, Menteri Luar Negeri Jerman (dan beberapa negara Eropa lainnya) memperingatkan tentang serangan baru terhadap Iran dan menekankan perlunya menahan ketegangan."

Ia menambahkan: Betapa baiknya filsuf terkenal Jerman Friedrich Schiller mengatakan dalam drama The Maid of Orleans (babak ketiga, adegan keenam): "Wahai akal yang luhur, wahai jiwa yang jernih, wahai putri ilahi, wahai pendiri dunia yang bijaksana dan pemandu bintang-bintang; lalu apakah engkau, jika engkau diikat pada ekor kuda liar kegilaan dan dengan tak terhindarkan, tak berdaya dan sambil berteriak, engkau terseret bersamanya, yang mabuk, ke dalam jurang kejatuhan?"