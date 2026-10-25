Kedutaan Iran di India: Ghalibaf tidak akan menghadiri pertemuan ketua parlemen negara-negara BRICS

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kedutaan Iran di India menulis di akunnya di salah satu media sosial: Kedutaan Besar Republik Islam Iran di New Delhi memberitahukan bahwa karena beberapa kondisi yang tidak terduga, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Majelis Permusyawaratan Islam Iran, tidak akan dapat menghadiri pertemuan ketua parlemen negara-negara anggota BRICS di New Delhi.

Kedutaan Iran di India selanjutnya menekankan bahwa delegasi parlemen Republik Islam Iran akan menghadiri pertemuan ini, dan menambahkan: Iran sebagai salah satu anggota BRICS menegaskan kembali komitmennya untuk berpartisipasi aktif dan efektif di tingkat tertinggi dalam KTT dan pertemuan kelompok ini. Dalam kerangka ini, delegasi Iran akan melanjutkan dialog dan konsultasinya dengan delegasi negara-negara anggota BRICS dengan tujuan memperluas dan memperdalam kerja sama bilateral dan multilateral, khususnya di bidang hubungan dan kerja sama parlemen.

Kedutaan ini selanjutnya mencatat: Kedutaan Besar Republik Islam Iran juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada pemerintah India atas penyambutan yang layak dan persiapan yang dilakukan untuk penyelenggaraan pertemuan ini. Kedutaan mendoakan kesuksesan penuh bagi KTT ketua parlemen negara-negara anggota BRICS dan berharap KTT ini menghasilkan hasil yang konstruktif dalam rangka memperkuat kerja sama dan interaksi di antara negara-negara anggota.

India akan menjadi tuan rumah Majelis Parlemen kedua belas negara-negara anggota BRICS, dan acara dua hari ini direncanakan berlangsung dari 26 hingga 27 Oktober (4 dan 5 Aban) di aula pusat Samvidan di kompleks parlemen.